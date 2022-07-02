​‘Leyla Hanım’dan ilk afiş

Atakan’ı filmde, oyuncu Özge Borak canlandırıyor. Festival yolculuğuna da devam eden filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül yer alıyor. Senarist ve yönetmen olarak İlke İşisağ’ın imzasını taşıyan filmin yapımcılığını İzmit Belediyesi üstleniyor.
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