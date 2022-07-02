Hayat Leyla Hanımdan ilk afiş
KÜLTÜR SANAT

‘Leyla Hanım’dan ilk afiş

Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın yaşamını konu alan “Leyla Hanım” adlı filmi seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​‘Leyla Hanım’dan ilk afiş
Özge Borak

Atakan’ı filmde, oyuncu Özge Borak canlandırıyor. Festival yolculuğuna da devam eden filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül yer alıyor. Senarist ve yönetmen olarak İlke İşisağ’ın imzasını taşıyan filmin yapımcılığını İzmit Belediyesi üstleniyor.

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