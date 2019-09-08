Lezzeti ateşten bereketi duadan

Muharrem ayında pişirilip ikram edildiğinde birlik, beraberlik, bolluk ve bereket yayan aşure, tencerelerde kaynamaya başladı. Hz. Nuh’un tufan sonrası karaya bastığında elinde kalan son malzemelerle yaptığı aşa da denilen, bolluk ve bereketin simgesi aşure, muharrem ayında gönülleri tatlandırmaya devam ediyor. Kırklareli’nde odun ateşi ile yakılan ocakların üzerindeki tencerelerde kaynamaya başlayan aşure, bazı köylerde imece usulü yapılıyor.

AŞURE KAYNAYAN EVDE BEREKET OLUR

Aşure

Kofçaz ilçesine bağlı, Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan 25 hanelik Ahlatlı köyündeki kadınlar, odun ateşinin harlanmasıyla ocak üzerinde ilahiler eşliğinde kaynattıkları aşureyi, okunan duaların ardından komşularına dağıtıyor. Köy sakinlerinden Naciye Kondur, her yıl olduğu gibi bu yıl da komşuları ile muharrem ayı dolayısıyla aşure yapıp dağıttıklarını söyledi. Kondur, şöyle devam etti: “Annem bana hep derdi ki ‘Hiç yapamazsan cezvede kaynat kuşlara ver, yine yap.’ Muharrem ayı hayırlı bir ay olduğu için her yıl kaynatıyoruz. Kesinlikle bırakmayız. Hayır için Allah rızası için yaparız. Aşure kaynayan evde bereket olur.”

BUĞDAYI 7 KEZ YIKIYORLAR

Kondur, aşurenin daha lezzetli olması için odun ateşinde pişirildiğini, gelenek ve göreneklere göre aşureye koyulacak buğdayı da 7 kez yıkadıklarını anlattı. Kondur, “İçine bal atarız, 40 çiçekten olduğu için illa koyarız. Dualarla aşuremizi komşulara dağıtırız” diye konuştu.