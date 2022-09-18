LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyen aileler bugün Saraçhane Parkı'nda buluşuyor

Tarkan'ın İzmir konseri öncesinde platform çöktü

İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlama programı dolayısıyla sanatçı Tarkan'ın konser vermesi için hazırlanırken çöken ve 1 kişinin yaralanmasına neden olan sahne, ikinci bir kazaya sebebiyet vermemesi için bulunduğu yerde sabitlendi.