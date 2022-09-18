Hayat LGBT dayatmasına karşı Büyük Aile Yürüyüşü düzenleyen aileler bugün Saraçhane Parkında buluşuyor
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LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyen aileler bugün Saraçhane Parkı'nda buluşuyor

Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBT dayatması karşıtı yürüyüş İstanbul Saraçhane Parkı'nda yapılacak. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla yolan çıkan aileler 15:00'da buluşup eşcinsellik dayatmasına dur diyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LGBT dayatmasına karşı Büyük Aile Yürüyüşü düzenleyen aileler bugün Saraçhane Parkında buluşuyor
Foto: Arşiv.

Pazar günü saat 15:00'da düzenlenecek, on binler katılım sağlamasının beklendiği Büyük Aile Yürüyüşü, LGBT'nin yurt dışı fonlu temsilcilerini tutuşturdu.

Aileler çocuklarıyla gelecek

Küresel bir çeteye dönüşen LGBT lobisinin dayatmasına 'dur' demek için yola çıkan aileler, yürüyüşe çocuklarıyla katılım göstereceği bildirildi.

150 sivil toplum kuruluşu

Büyük Aile Yürüyüşü'nün zamanı geldi diyerek bir paylaşımda bulunan Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik, ''BÜYÜK AİLE YÜRÜYÜŞÜ’nün zamanı geldi. 18 Eylül Pazar günü 150 sivil toplum kuruluşunun katılım ve desteği ile İstanbul’da, ailelerle Saraçhane’de buluşacak ve çocuklarımızın LGBT dayatmasından korunması için Beyazıt’a yürüyeceğiz'' açıklamasında bulunmuştu.

Yürüyüşün iptali için başvurdular!

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), protestonun iptali için İstanbul Valiliği’ne başvuru yaptıklarını açıkladı.

  • Dernek tarafından yapılan açıklamada, siyasi partilere mektup gönderildiği de belirtildi:
  • Yaşanan hedef göstermeler, nefret söylemleri ve tüm bunları yaygınlaştırmak adına düzenlenen yürüyüşe karşı tüm siyasi partileri LGBTİ+’larla dayanışmaya ve sürecin takipçisi olmaya çağırıyoruz.

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