LGBT dayatmasına karşı çocukları ve ebeveynleri bilinçlendirmeyi hedefleyen ÇAKOP'tan Türkiye'de ilk olacak farkındalık eğitimi

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ÇAKOP cinsiyetsizleştirme söylemiyle mücadele ederek çocuklara ve ebeveynlere farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.
Altmış sivil toplum kuruluşundan oluşan Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu, Bağlanma ve Travma Terapisi Eğitimi'ne ev sahipliği yapacak.
Özgürlük anlayışı adı altında dayatılan cinsiyetsizleştirme söylemi ve düşüncesiyle mücadele eden ÇAKOP, çocukların yaşadığı kimlik karmaşasına aileyi koruma ve güçlendirme misyonuyla son vermeyi hedefliyor.
Çocukların yanı sıra ebeveynleri de bilinçlendirebilmek adına ailelere çocuklarını emanet ettikleri dünyayı doğru okumaları, dijital ürün ve içeriklerin taşıdığı riskler ve olumsuz kültürel müdahaleler konusunda farkındalık geliştirmeleri noktasında destek olan ÇAKOP, Türkiye genelinde bir eğitim programı açtı.
Türkiye de ilk olan ImTT tekniği ve maneviyat psikolojisinin birleşmesi ile oluşan 'Bağlanma ve Travma Terapisi'ni uygulayan ÇAKOP, pornografi, uyuşturucu, alkol, çocukluk çağı travmalarının sebep olduğu eşcinsel veya transseksüel duygular, kaygı ve depresyon gibi her türlü travma ve telafi edici duygularla mücadele ediyor.
Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu'nun Türkiye'de düzenleyeceği eğitimlerde profesyonel destek ile eşcinsellikten kurtulan David Pickup ve ÇAKOP eğitmenleri konuşmacı olarak yerini alacak. İngilizce verilecek olan eğitimler, çevirmen eşliğinde yapılacak. Eğitime katılanlara Medeniyet Üniversitesi ve Dünya ÇAKOP onaylı sertifika verilecek.