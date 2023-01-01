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Hayat
LGBT dayatmasına karşı çocukları ve ebeveynleri bilinçlendirmeyi hedefleyen ÇAKOP'tan Türkiye'de ilk olacak farkındalık eğitimi
Özgürlük anlayışı adı altında dayatılan cinsiyetsizleştirme söylemiyle mücadele eden Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu, Bağlanma ve Travma Terapisi Eğitimi'ne ev sahipliği yapacak. Çocukların yaşadığı kimlik karmaşasına aileyi koruma ve güçlendirme misyonuyla son vermeyi hedefleyen ÇAKOP, ebeveynlere de dijital ürün ve içeriklerin taşıdığı riskler konusunda farkındalık kazandıracak. ÇAKOP'un Türkiye'de düzenleyeceği eğitimlerde Uzm. Psikoterapist David Pickup ve ÇAKOP eğitmenleri konuşmacı olarak yerini alacak.
12:22 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ÇAKOP cinsiyetsizleştirme söylemiyle mücadele ederek çocuklara ve ebeveynlere farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

ÇAKOP cinsiyetsizleştirme söylemiyle mücadele ederek çocuklara ve ebeveynlere farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Altmış sivil toplum kuruluşundan oluşan Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu, Bağlanma ve Travma Terapisi Eğitimi'ne ev sahipliği yapacak.

ÇOCUKLARI CİNSİYETSİZLEŞTİRME SÖYLEMİNDEN KORUMAYI AMAÇLIYOR

Özgürlük anlayışı adı altında dayatılan cinsiyetsizleştirme söylemi ve düşüncesiyle mücadele eden ÇAKOP, çocukların yaşadığı kimlik karmaşasına aileyi koruma ve güçlendirme misyonuyla son vermeyi hedefliyor.

EBEVEYNLERE FARKINDALIK EĞİTİMİ

Çocukların yanı sıra ebeveynleri de bilinçlendirebilmek adına ailelere çocuklarını emanet ettikleri dünyayı doğru okumaları, dijital ürün ve içeriklerin taşıdığı riskler ve olumsuz kültürel müdahaleler konusunda farkındalık geliştirmeleri noktasında destek olan ÇAKOP, Türkiye genelinde bir eğitim programı açtı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANIYOR

Türkiye de ilk olan ImTT tekniği ve maneviyat psikolojisinin birleşmesi ile oluşan 'Bağlanma ve Travma Terapisi'ni uygulayan ÇAKOP, pornografi, uyuşturucu, alkol, çocukluk çağı travmalarının sebep olduğu eşcinsel veya transseksüel duygular, kaygı ve depresyon gibi her türlü travma ve telafi edici duygularla mücadele ediyor.

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu'nun Türkiye'de düzenleyeceği eğitimlerde profesyonel destek ile eşcinsellikten kurtulan David Pickup ve ÇAKOP eğitmenleri konuşmacı olarak yerini alacak. İngilizce verilecek olan eğitimler, çevirmen eşliğinde yapılacak. Eğitime katılanlara Medeniyet Üniversitesi ve Dünya ÇAKOP onaylı sertifika verilecek.



LGBT çocukları nasıl 'cinsiyetsizleştiriyor'? Pişman olanlar bu durumu nasıl açıklıyor?
LGBT çocukları nasıl 'cinsiyetsizleştiriyor'? Pişman olanlar bu durumu nasıl açıklıyor?

Modern dünyanın kirli projesi 'cinsiyetsizleştirmek' her geçen gün tehlikeli boyutta ilerlemeye devam ediyor. Cinsiyetsizlik dayatması yapan LGBT lobileri, gün geçtikçe 'ideolojik çete' haline dönüşüyor. Sosyal hayatta kadın ve erkek arasında farklılıkların olmadığını savunan bu görüş, bireylere özgü rol ve vazifeleri reddediyor. Bu projenin temel hedefinde ise maalesef çocuklar yer alıyor. Yıllar sonra ise pişmanlıklarıyla baş başa kalıyorlar. Peki bu çocuklara okullarda ve bu tarz hayat süren ailelerde neler yapılıyor ve ne hedefleniyor? Bu projenin Türkiye ayağında neler var? Neler Oluyor?' serimizin bu bölümünde 'LGBT'yi ve LGBT bireylerinin pişmanlıklarını ele aldık.

#ÇAKOP
#David Pickup
#Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu
2 saat önce
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LGBT dayatmasına karşı çocukları ve ebeveynleri bilinçlendirmeyi hedefleyen ÇAKOP'tan Türkiye'de ilk olacak farkındalık eğitimi
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