Lider eşlerine çeyizi tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yaptı.
Programa, Nijerya, Kosova, Mauritius Fiji, Guatemala, Bosna Hersek, Yunanistan, Arnavutluk ile Esvatini liderlerinin eşleri katıldı.
Geleneksel köklü Türk çeyiz geleneğini dünyaya tanıtan Erdoğan, “Kültürel mirasların doğru değerlendirildiğinde insanlık olarak sürüklendiğimiz bunalımlara çözüm sunacak potansiyeli barındırdığına yürekten inanıyorum” dedi.
Emine Erdoğan, çeyizin gelinlik kızlar tarafından nasıl hazırlandığını, ürünlere işledikleri motiflerin her birinin anlamı olduğunu konuklarına anlattı.