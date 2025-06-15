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Lise öğrencileri eski tişörtleri çantaya dönüştürüyor

Lise öğrencileri eski tişörtleri çantaya dönüştürüyor

12:0115/06/2025, Sunday
AA
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Ürettikleri sıvı kompostla da okul bahçesindeki ağaçları ve okul içindeki bitkileri suluyor.
Ürettikleri sıvı kompostla da okul bahçesindeki ağaçları ve okul içindeki bitkileri suluyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi'nin Çevresel Sürdürülebilirlik Akademisi (ÇESA) kapsamında öğrenciler, eski tişörtleri çantaya, meyve atıklarını komposta (organik gübre) dönüştürüyor. Öğrenciler atölye çalışmalarında eski tişörtlerden dönüştürdükleri çantayı kullanıyor, atık meyve kabuklarından elde ettikleri sıvı kompostla da okul bahçesindeki ağaçları ve okul içindeki bitkileri suluyor.

#Öğrenci
#Çevre
#sürdürülebilirlik
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