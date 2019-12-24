Hayat Lodos yıktı geçti
AKTÜEL

Lodos yıktı geçti

Marmara’da iki gündür etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Sahil kesimlerinde dalgalar yükselirken, şehir içinde yer yer ağaçlar devrildi, trafik ışıkları yerinden söküldü. Yarından sonra dinecek lodosun ardından hava sıcaklarının düşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuvvetli lodos, Çanakkale merkez ve sahil kesimindeki ilçelerde de etkisini gösterdi. Dev dalgaların metrelerce yükseldiği kent merkezindeki Barbaros Mahallesi’nde özel bir plaj işletmesinin gölgeliği uçtu. Aynı işletmenin bahçesinde bulunan büyük iğde ağacı da kırılarak devrildi. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde oluşan dev dalgalar ise kimi binalarda hasara yol açtı. Feribot seferlerinde de aksamalar yaşandı.
Kuvvetli lodos, Çanakkale merkez ve sahil kesimindeki ilçelerde de etkisini gösterdi. Dev dalgaların metrelerce yükseldiği kent merkezindeki Barbaros Mahallesi’nde özel bir plaj işletmesinin gölgeliği uçtu. Aynı işletmenin bahçesinde bulunan büyük iğde ağacı da kırılarak devrildi. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde oluşan dev dalgalar ise kimi binalarda hasara yol açtı. Feribot seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Marmara Denizi’nde iki gündür etkili olan şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Zeytinburnu sahillerinde lodos nedeniyle dalgalar oluştu. Taksim Meydanı’nda yağmur ile birlikte etkili olan lodos nedeniyle vatandaşlar ve turistlerin şemsiyeleri ters döndü. Silivri’de Lodos nedeniyle sahil şeridinde yürüyüş yollarının taşları sökülürken, bazı vatandaşlar ise hasar gören teknelerini kıyıya çekti. Mimar Sinan Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. İstanbul Şehir Hatları AŞ ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul

TRAFİK LAMBASI YERİNDEN ÇIKTI

Gaziosmanpaşa’da şiddetli lodos, trafik lambalarını yerinden çıkardı. Sallanan, sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambalar kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde alındı. Trafik kontrol altına alındı. Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Topkapı-Habibler tramvayının Uluyol Bereç durağının yakınındaki direkte bulunan trafik uyarı lambası, şiddetli lodosun etkisiyle yerinden çıktı. Çevredeki vatandaşlar sallanan ve tehlike arz eden trafik lambasını görünce, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

EDİRNE’DE İKİ TEKNE BATTI

Tekirdağ

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle iskeleye bağlı bulunan 2 tekne battı. Yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirledi. Rüzgar nedeniyle balıkçılar da 2 gün denize açılamadı.

POYRAZA DÖNECEK

Meteoroloji yetkilileri, etkisini yarına kadar sürdürmesi beklenen lodosun hafta ortasında kara yele döneceğini, sıcaklıkların düşeceğini kaydetti.

Acile koştular

  • Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’
  • Lodos ile birlikte çok sayıda çocuk önceki akşam saatlerinde kusma , halsizlik, mide bulantısı şüphesiyle hastahanelere akın etti. Vatandaşlar kucaklarında çocuklarını hastahaneye götürürken, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzun kuyruklar oluştu. Acil servis en yoğun gecelerinden birini yaşadı. Hastanede yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.

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