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Lokma en iyi uygulama seçildi

Google Play, Lokma'yı en iyi uygulama seçti

Google Play 2019'un en iyi uygulamalarını açıkladı. GZT'nin yemek tarifleri uygulaması Lokma "en iyi kişisel gelişim uygulaması" alanında ipi göğüsledi. Zengin menüleri, videolu ve fotoğraflı yemek tarifi anlatımlarını üstün kalitede görsellerle kullanıcılarına sunan Lokma, rakipleri arasından sıyrılarak bu yılın en iyileri arasına girmeyi başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma en iyi kişisel gelişim uygulaması seçildi.
Lokma en iyi kişisel gelişim uygulaması seçildi.

Google Play, hem halk oylaması, hem de kendi seçimlerinden oluşan 2019'un en sevilen uygulamalarını açıkladı. Kullanıcı deneyimlerinin belirleyici olduğu oy süreci 11 Kasım'da toplam 4 kategoride başladı.

Zirveye yerleşti

Yapılan oylamada GZT'nin yemek tarifleri uygulaması Lokma "en iyi kişisel gelişim uygulaması" seçildi. Zengin yemek menülerini görsel ve dijital medyanın tüm olanakları ile takipçilerine sunan Lokma, Google Play'in oylamasında zirveye yerleşti.

Kişiye özel profil, tarif defteri uygulaması gibi imkanlar sunan Lokma unutulmaya yüz tutmuş geleneksel lezzetleri gün yüzüne çıkartarak, zengin Osmanlı-Türk mutfağını yeniden sofraya getirme hedefiyle yola çıktı.

Dijitalde sesimizi daha çok kişiye duyuruyoruz

Lokma Dijital Yayın Yönetmeni Beyza Kaymak ve Analiz Takım Lideri Bora Sefer Lokma'nın başarısını yenisafak.com'a değerlendirdi.

Dijitalleşen dünyanın bir parçası olma fikri ile yola çıktıkların söyleyen Kaymak "Lokma Dergisindeki tüm emeği, sıra dışılığı, ince düşünceleri dijitale de taşıma kararı aldık. Dijital pastadan herkes pay almak istiyor.İletişim çağındayız ve iletişimin gücü her geçen gün artıyor. Dergideyken de emek verip çok çalışıyorduk fakat geri dönüşler kısmında bir şekilde tıkanıp kalıyorduk. Dijitalde sesimizi daha çok kişiye duyuruyoruz, kullanıcıyı dinlemek, sorularına cevap vermek onlarla sohbet etmek bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Lokma'nın kolay ulaşılabilir, kullanıcı dostu, basit ve sade olmasına özen gösterdiklerini söyleyen Sefer, elde ettikleri tecrübelerle, ,her yaşta insanın kullanabilmesine olanak sağlayabileceği kullanıcı ara yüzleri geliştirmeye başladıklarını anlattı: "Böylelikle Lokma.net ve Lokma uygulamasının interaktif birçok özelliği ve sürekli yenilenen güncel içerikleriyle kullanıcılara çok daha zengin bir deneyim vadetmesini istedik. Hala da bunu geliştirmeye devam ediyoruz."

En ince detayına kadar düşündük

Bu başarıyı hayal ettiklerii ancak bu kadar kısa sürede fark edilebileceğini ön göremediklerini söyleyen Kaymak "Bu platformda amacımız yemekle ilgisi olan herkesi biraraya toplayabilmek ve bir community oluşturmak. Bunun için Türk mutfağından gelenesel yemeklere de, dünya mutfağından belki de daha önce adını hiç duymadığınız tariflere de yer veriyoruz.Yurt içi ve yurt dışından birçok farklı platformu araştırıyoruz, rakip analizleri yapıyoruz ve hep daha iyisini yapmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kişisel gelişime katkı sağlıyoruz

“Tarif Defterim” ve “Alışveriş Listem” özellikleri ile de uygulamanın kişiselleştirildiğini söyleyen Sefer "Ayrıca hiç yemek yapmayan birine ihtiyaçları doğrultusunda “Mutfağa Giriş” kategorimizde öğretiyor ve kişisel gelişimine katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Bunun dışında var olan yemeklerimizi kolay – orta - zor dereceleri ile filtreleyebilir ve kendi gelişim durumuna göre uygun yemekler yaparak geliştirebilir" dedi.
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