Hayat Lozanın belgeleri bu sergide
KÜLTÜR SANAT

Lozan’ın belgeleri bu sergide

İnönü Vakfı, Pembe Köşk'te “Lozan Barış Antlaşması'nın 100. Yılı” isimli bir sergi açtı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Lozan’ın belgeleri bu sergide
​Lozan’ın belgeleri bu sergide.

İnönü Vakfı, Pembe Köşk'te “Lozan Barış Antlaşması'nın 100. Yılı” isimli bir sergi açtı. Küratörlüğünü Prof. Dr. Temuçin Ertan'ın yaptığı sergide, Lozan Antlaşması metninin tıpkı basımı, İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü'nün Lozan'dan ailelerine yazdıkları mektuplar yer alıyor. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü arasındaki önemli yazışmalar da sergide ziyaretçilere sunuluyor. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Pembe Köşk’te sergiler düzenlediklerini belirten İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Lozan Antlaşması’nın başlangıcının 100. yılı dolayısıyla bu yılki serginin temasının Lozan Antlaşması olduğunu belirtti. Sergi 27 Kasım’a kadar görülebilecek.

Hilal Film Festivali sona erdi
HAYAT
Hilal Film Festivali sona erdi
Almanyanın aklı hâlâ Rus gazında

Almanya'nın aklı hâlâ Rus gazında

​Savaşın ardından sevkiyat yeniden başlamalı
İngilterede Hint Başbakan

İngiltere'de Hint Başbakan

​Johnson'ın ekibi Sunak'ı destekledi.
Yeni Şafaka tarıma değer katanlar ödülü

Yeni Şafak'a tarıma değer katanlar ödülü

​Tarımda 2002 toplam ihracatımızı aşacağız.
İsrail'de hükümeti Araplar belirleyebilir

İsrail'de hükümeti Araplar belirleyebilir

​Nüfusun yüzde 20'sini Filistinliler oluşturuyor.
ABD de Fed'in faizlerini tartışıyor

ABD de Fed'in faizlerini tartışıyor

​Artış enflasyonu düşürmedi.
CHP'de kimyasal kriz

CHP'de kimyasal kriz

​TSK'ya atılan iftira partiyi ikiye böldü.

İlk Evim'de temel atılıyor

İlk Evim'de temel atılıyor

​Sosyal konutta büyük gün.

Kılıçdaroğlu'na FETÖ önlüğü

Kılıçdaroğlu'na FETÖ önlüğü

​KHK'lı doktora alkışlar eşlik etti.
Meslek örgütlerine yeni yapı

Meslek örgütlerine yeni yapı

​Türk Tabipleri Birliği'nin adı değişecek.
Hafızayı Koruyoruz

Hafızayı Koruyoruz

​Yeni Şafak, 12 Eylül'deki işkencelerle anılan cezaevini gezdi.
Beşiktaş Hatay'da mağlup oldu

Beşiktaş Hatay'da mağlup oldu

Siyah beyazlılar son 6 maçta sadece1 galibiyet alabildi.
Parmağını görenler<br>gözlerine inanamadı

Parmağını görenler
gözlerine inanamadı

Minik bebeğin başına gelenler şaşkına çevirdi.

Evlat nöbetindeki baba: Dünyaya sesleniyorum bize sahip çıkın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.