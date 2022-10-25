​Lozan’ın belgeleri bu sergide.

İnönü Vakfı, Pembe Köşk'te “Lozan Barış Antlaşması'nın 100. Yılı” isimli bir sergi açtı. Küratörlüğünü Prof. Dr. Temuçin Ertan'ın yaptığı sergide, Lozan Antlaşması metninin tıpkı basımı, İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü'nün Lozan'dan ailelerine yazdıkları mektuplar yer alıyor. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü arasındaki önemli yazışmalar da sergide ziyaretçilere sunuluyor. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Pembe Köşk’te sergiler düzenlediklerini belirten İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Lozan Antlaşması’nın başlangıcının 100. yılı dolayısıyla bu yılki serginin temasının Lozan Antlaşması olduğunu belirtti. Sergi 27 Kasım’a kadar görülebilecek.