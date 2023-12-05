Lütfi Doğan Hoca Hakk’a yürüdü

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan Hakk’a yürüdü. Doğan, bir süredir Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Doğan, dün sabah saatlerinde, 93 yaşında hayatını kaybetti. Doğan için dün Ankara’da Hacı Bayram Camii’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, eski bakanlar, siyasiler, Doğan’ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Doğan’ın cenazesi, bugün İstanbul’daki Süleymaniye Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Süleymaniye Camii Haziresi’ne defnedilecek.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, “Diyanet İşleri eski başkanlarından, ülkemizin yetiştirdiği en önemli İslam alimlerinden, dava ve gönül adamı Lütfi Doğan Hoca’mızın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Muhterem Lütfi Doğan Hoca’mıza Allah’tan rahmet; yakınlarına, dava ve yol arkadaşlarına sabır niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyaset dünyasındaki birçok isimden taziye mesajı yağdı.

İslami ilim vakfını kurdu

1930’da Gümüşhane’de dünyaya gelen Doğan, 1942’de hıfzını tamamladı. Dönemin önemli ilim adamlarının tedrisinde dini ilimleri tahsil edip icazet alan Doğan, imam hatip olarak göreve başladı. Doğan, müftülük, müftü yardımcılığı ve vaizlik yaptı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesiyken Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına tayin edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı vazifesine 1968’de vekaleten atanan Doğan, bu görevini 1972’ye kadar yürüttü. Daha sonra Milli Görüş hareketinin kurucusu ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın daveti üzerine siyasete giren Doğan, Milli Selamet Partisinden 1973-1980 arasında, iki dönem Erzurum Senatörü olarak görev yaptı. 1980 askeri darbesi döneminde 8 ay tutuklu kalan Doğan, 1991’den itibaren 3 dönem Gümüşhane Milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. Doğan, 1987’de İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı’nı (İSİLAY) kurdu.







