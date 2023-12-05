|
Hayat

Lütfi Doğan Hoca Hakk’a yürüdü

Erbakan’ın yakın dava arkadaşı, eski Diyanet İşleri başkanlarından Lütfi Doğan 93 yaşında vefat etti. Senatörlük ve milletvekilliği de yapan Doğan için dün Ankara’da cenaze namazı kılındı. Doğan, bugün Süleymaniye Camii’nde kılınacak ikindi cenaze namazının ardından aynı caminin haziresine defnedilecek.

04:00 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 23:51 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Lütfi Doğan Hoca.
Lütfi Doğan Hoca.

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan Hakk’a yürüdü. Doğan, bir süredir Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Doğan, dün sabah saatlerinde, 93 yaşında hayatını kaybetti. Doğan için dün Ankara’da Hacı Bayram Camii’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, eski bakanlar, siyasiler, Doğan’ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Doğan’ın cenazesi, bugün İstanbul’daki Süleymaniye Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Süleymaniye Camii Haziresi’ne defnedilecek.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, “Diyanet İşleri eski başkanlarından, ülkemizin yetiştirdiği en önemli İslam alimlerinden, dava ve gönül adamı Lütfi Doğan Hoca’mızın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Muhterem Lütfi Doğan Hoca’mıza Allah’tan rahmet; yakınlarına, dava ve yol arkadaşlarına sabır niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyaset dünyasındaki birçok isimden taziye mesajı yağdı.

İslami ilim vakfını kurdu

1930’da Gümüşhane’de dünyaya gelen Doğan, 1942’de hıfzını tamamladı. Dönemin önemli ilim adamlarının tedrisinde dini ilimleri tahsil edip icazet alan Doğan, imam hatip olarak göreve başladı. Doğan, müftülük, müftü yardımcılığı ve vaizlik yaptı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesiyken Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına tayin edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı vazifesine 1968’de vekaleten atanan Doğan, bu görevini 1972’ye kadar yürüttü. Daha sonra Milli Görüş hareketinin kurucusu ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın daveti üzerine siyasete giren Doğan, Milli Selamet Partisinden 1973-1980 arasında, iki dönem Erzurum Senatörü olarak görev yaptı. 1980 askeri darbesi döneminde 8 ay tutuklu kalan Doğan, 1991’den itibaren 3 dönem Gümüşhane Milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. Doğan, 1987’de İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı’nı (İSİLAY) kurdu.



#Vefat
#Lütfi Doğan
#İSİLAY
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sayfası üzerinden sorgulama ekranı...