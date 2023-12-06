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Hayat

Lütfi Hoca ebediyete uğurlandı

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İSİLAY Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan, dün son yolculuğuna uğurlandı. Doğan'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye Camii Haziresi'ne defnedildi.

04:00 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:46 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan, dün son yolculuğuna uğurlandı. Doğan’ın naaşı, önceki gün ikindi vakti Ankara Hacı Bayram Camisi’nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından İstanbul’a getirildi. Dün öğle vakti Süleymaniye Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde, Doğan’ın yakınları taziyeleri kabul etti.

GERİDE ÖRNEK BİR HAYAT BIRAKTI

İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş’un kıldırdığı cenaze namazına, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, eski bakanlar İsmet Yılmaz ve Fikri Işık ile bazı belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından merhum için dua edilirken, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de tezkiye konuşması yaptı. Lütfi Doğan’ın cenazesi, daha sonra Süleymaniye Camisi Haziresi’nde toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Siyaset camiamıza, Diyanet ve ilim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Geride güzel ve örnek bir hayat bıraktı.” diye konuştu.




#Lütfi Doğan
#Vefat
#İSİLAY
#Cenaze
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