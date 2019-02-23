Hayat Mabel Matizin babası toprağa verildi
AKTÜEL

Mabel Matiz'in babası toprağa verildi

Mabel Matiz'in babası toprağa verildi

Mabel Matiz adıyla tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Kıbrıs Gazisi olan babası Ali Karaca (66), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Karaca, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA
Mabel Matiz
Mabel Matiz

Şarkıcı Mabel Matiz'in babası Ali Karaca, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kıbrıs gazisi olan Ali Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Karaca'nın cenazesi, bugün Tömük Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Daha sonra Karaca için Tömük Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Mehmet Derin ile Mersinli gaziler katıldı. TIR şoförlüğü yaptığı belirtilen Ali Karaca, dualarla ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ali Karaca

Babasının tabutunu taşıdı

Cenaze törenine katılan ünlü sanatçı Fatih Karaca (Mabel Matiz), babasının tabutuna omuz verip, cenaze namazı kıldı. Yakınlarının taziye dileklerini kabul eden Karaca'nın cenaze töreninde üzüntülü olduğu görüldü.

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