Hayat Macaristanda mevcut başbakana 2 köpek rakip oldu
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Macaristan'da mevcut başbakana 2 köpek rakip oldu

3 Nisan'da gerçekleştirilecek olan parlamento seçimlerinde, şaka amaçlı kurulan İki Kuyruklu Köpek Partisi, mevcut Başbakan Viktor Orban'a rakip olarak iki köpeği çıkarttı.

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Haber Merkezi Diğer
Macaristanda mevcut başbakana 2 köpek rakip oldu
Mevcut Başbakan Viktor Orban.

Macaristan'da 3 Nisan'da parlamento seçimi yapılması planlanıyor.

  • Mevcut Başbakan Viktor Orban'ın, seçimlerde karşısına ilginç rakipler çıktı.

Facebook'ta geniş bir kitle kazanan İki Kuyruklu Köpek Partisi (MKKP), Orban’a karşı bulldog cinsi Huba ve labrador cinsi Rado'yu aday gösterdi.

'DAHA ADİL BİR DÜNYA'

Partinin seçim sloganı 'Ayağa kalk ve bana oy ver', adaylarının vaadi ise 'daha adil bir dünya' oldu.

Anketler, aday köpeklerin yüzde 4'lük bir oy oranına erişebileceklerini öne sürüyor.

ŞAKA AMAÇLI KURULDU

Kuruluş gayesi ‘şaka’ olan, bedava bira, ölümsüzlük ve Mars'ta Macar restoranı gibi uçuk hedeflerle 2006 yılında yola koyulan parti, 2019 yerel seçimlerinde başkent Budapeşte'nin dört ilçesinde meclis üyeliği için yarışmıştı.

Ayrıca parti, yerel seçimlerde Ferencvaros ve Szombathely'de bir dizi belediye başkanı adayını desteklemişti.

İki Kuyruklu Köpek Partisi.
İki Kuyruklu Köpek Partisi.

DESTEKLEDİKLERİ KİŞİ BAŞKAN OLDU

Partinin desteklediği ve 2019’da seçilen Ferencvaros Belediye Başkanı Krisztina Baranyi, MKKP üyesi Zsuzsanna Döme'yi belediye başkan yardımcısı olarak atamıştı.

Partinin ana faaliyeti 'sokak sanatı' olarak öne çıkarken, ülkenin çeşitli sokaklarında, MKKP üyeleri tarafından yapılmış grafitilere rastlanıyor.

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