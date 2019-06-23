Madde bağımlılığından Kâbe yollarına

Diyanet İşleri Başkanlığı, gençleri madde bağımlılığından kurtarmak adına önemli bir manevi destek hizmeti veriyor. Diyanet, bağımlılıkla mücadele kapsamında il ve ilçelerde bağımlılıkla mücadele koordinatörleri eliyle bir dizi çalışma yürütüyor. Dört aşamada gerçekleştirilen çalışmalarda önleyici hizmet kapsamında farkındalık eğitimleri ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılıyor. Bu kapsamda bağımlılıkla mücadele koordinatörleri, başta Diyanet personeli olmak üzere, Kur’an kursları, öğrenci yurtları, okullar ve halka açık mekanlarda bilinçlendirme ve farkındalık seminerleri veriliyor. Ayrıca vaaz ve hutbe vasıtasıyla bu çalışmalar geniş kitlelere ulaştırılıyor.

MANEVİ DANIŞMANLIK

Kendilerine ulaşılan bağımlılar, ailelerle işbirliği yapılarak tedavi için ikna edilmeye çalışılıyor ve ilgili kurumlara yönlendiriliyor. Tedavi aşamasında AMATEM ve YEDAM gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olunarak tedavi esnasında manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuluyor. Rehabilitasyon ve sosyal uyum aşamasında da bağımlılıktan kurtulan kişi ve ailesine manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuluyor. Kişiler yalnız bırakılmayıp cami, Kur’an kursu ortamlarına dahil edilerek bağımlılığa dönüş engellenmeye çalışılıyor.

ONLARCA KİŞİ UMREYE GİTTİ

Bağımlılıkla mücadele kapsamındaki faaliyetlerden biri de umre programı. Bu programlar, bağımlılıktan kurtulanları manevi yönden ödüllendirme ve kurtuluşu pekiştirme amacı taşıyor. Başkanlık, madde bağımlılığı tedavisi görüp bu illetten kurtulan gençleri umreye götürerek, bir daha uyuşturucu tuzağına düşmemeleri için de manevi destekte bulunuyor. Bu kapsamda AMATEM tedavi merkezlerinde tedavi görmüş ve bağımlılıktan kurtulmuş kişiler arasından 2015 yılında 30 kişi, 2018 yılında ise 31 kişi umreye gönderildi. Umre programı ile ilgili oldukça olumlu geri dönüşler alındı.

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