Hayat Mahallede bulunan evcil maymun ekiplere teslim edildi
AKTÜEL

Mahallede bulunan evcil maymun ekiplere teslim edildi

Ordu’nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi Zambak Sokak’ta yaşayan Selahattin Alp’in duyarlılığı sayesinde, evcil olan maymun polis ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Mahallede bulunan evcil maymun ekiplere teslim edildi
Mahallede bulunan maymun ekiplere teslim edildi.

Evinde oturduğu sırada dışarıda başıboş dolaşan ve boynunda ipi bulunan bir maymunun gezdiğini gören Selahattin Alp, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin gelmesiyle rahat bir nefes alan duyarlı vatandaştan maymunu alan polisler, maymunu Ünye Orman İşletme Müdürlüğüne teslim etti.

MİLLİ PARKLARA TESLİM EDİLECEK

Polis aracından çıkan maymunu gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen Ünye Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı, "Bu maymunun büyük ihtimalle sahipli olduğunu düşünüyoruz. Çenesinin altında ufak bir yara var ve tedavi edilmesi için gerekli müdahaleyi yaptıracağız. Polis arkadaşlarımıza ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz Milli Parklara teslim edeceğiz. Onlarda veteriner eşliğinde gerekli muayenesini yaptıktan sonra sahibini bulup geri teslim edeceğiz. Çünkü maymun buranın doğal bir hayvanı olmadığı için sahiplidir. Veterinere verdikten sonra onlarda maymunun yaşının bilgisine ulaşacaklardır" dedi.

Dünyanın en nadir türlerinden: ABD'de bir yaprak maymunu dünyaya geldi
DÜNYA
Dünyanın en nadir türlerinden: ABD'de bir yaprak maymunu dünyaya geldi

3 YAŞINDA

Ünye özel bir veteriner kontrolünde muayenesi gerçekleşen evcil maymunun, yapılan ilk kontrollerinde çenesinin altında ufak yara olduğu görüldüğünü söyleyen Veteriner Hekim Ali Güngör, "Maymunun genel sağlık durumu gayet iyi. Ancak farklı bir çevrede bulunduğu için ister istemez şuanda stres yaşıyor. Sadece çene altında bir yırtılma var. Bu da tahminle bir yerden atlama esnasında meydana geldiğini düşünüyorum. Geldiğinde muz verdik, sevebileceği meyvelerden verdik. Gayet güzel yedi. Maymunun tahminen 3 yaşlarında olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Yapılan tedavi sonrası maymunun sahibinin bulunmasının ardından teslim edileceği öğrenildi.

Yeni suç çetesi: Şehre inen maymunlar yiyecek ve telefon çalıyor
FOTOĞRAF 16
Title
Hindistan'da 5 binden fazla maymun sokağa indi.
Title
Hindistan'da 5 binden fazla maymun sokağa indi.
Title
Sayıları gittikçe artan maymun çeteleri şehirde kaos yaratıyor.
Title
Hırsız maymunları şehrin sokaklarında, kamu binalarında ve hatta başkanlık sarayında bile görmek mümkün.
Title
Sayıları 5 bine yakın olduğu tahmin edilen maymun çeteleri Yeni Delhi sokaklarında hırsızlık yapıyor, şehrin alt yapısını sağlayan kablolara zarar veriyor, açık pencerelerden evlere ve kamu binalarına giriyorlar.
Title
Şikayetlerin artması üzerine konu Hindistan Parlamentosu'na taşındı. Yetkililer, vatandaşları maymunlar ile göz teması kurmamaları konusunda uyarıyor.
Title
Hindistan Parlamentosu'nun aldığı bir başka önlem ise şehre 40 yeni maymun avcısının atanması oldu.
Title
Alınan önlemler şu an için maymun çetelerine çözüm olmuş değil. Şehrin sokaklarında dolaşan insanlar hala yanlarında taş ve sopa bulundurarak olası saldırılardan korunmaya çalışıyor.
Title
Delhi bölgesinde toplam maymun nüfusuna dair net bir rakam yok. Başkentin dışında kalan bölgelerde yaklaşık 500 bin maymunun daha yaşadığı tahmin ediliyor.
Title
Maymunlar evlerin çatısında dolaşıyor.
Title
Bazı Hintliler maymunlara yiyecek veriyor.
Title
Bazı Hintliler maymunlara yiyecek veriyor.
Title
Maymunlar, bakanlık binalarına tırmanıyor.
Title
Maymunlar, bakanlık binalarına tırmanıyor.
Title
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 4-5 bin civarında maymun sokaklara indi. Bakanlıkların olduğu bölgede de dolaşan maymunlar, insanların yiyeceklerini ve cep telefonlarını alıp kaçıyorlar.
Title
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 4-5 bin civarında maymun sokaklara indi. Bakanlıkların olduğu bölgede de dolaşan maymunlar, insanların yiyeceklerini ve cep telefonlarını alıp kaçıyorlar.
Yeni suç çetesi: Şehre inen maymunlar yiyecek ve telefon çalıyor
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yeni bir suç örgütü ile karşı karşıya. Sayıları gittikçe artan maymun çeteleri şehirde kaos yaratıyor. Hırsız maymunları şehrin sokaklarında, kamu binalarında ve hatta başkanlık sarayında bile görmek mümkün.


Abone Ol Google News
Baküde büyük hayal kırıklığı

Bakü'de büyük hayal kırıklığı

​A Milli Takımımız son 16 umutlarını mucizelere bıraktı.
Vatandaş aşıya koştu

Vatandaş aşıya koştu

​Aşı kuyruğu akşam da devam etti.
MHPli Büyükatamandan ülkücülere çağrı yapan Kılıçdaroğluna: YPGli kardeşlerine Kandildeki gizli ortaklarına seslen

Zor da olsa <br>bir ihtimal var

Zor da olsa
bir ihtimal var

A Milliler EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?
Madrid'de flaş ayrılık

Madrid'de flaş ayrılık

​Real Madrid efsanesi kulüpten ayrıldığını açıkladı.

​ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Günlük aşılama tam gaz devam ediyor.

​Bakanlık güncel vaka ve ölü sayılarını açıkladı.

Putin 'Bu çok önemli' diye duyurdu.

​Bakan Koca'dan toplumsal bağışıklık vurgusu.

Bursa'da korkutan görüntü

Bursa'da korkutan görüntü

Siyah olarak Marmara'ya akıyor.
FBI mafyayı tuzağa düşürdü

FBI mafyayı tuzağa düşürdü

Binlerce mafya üyesi mesajlaşma uygulaması ile yakalandı.

Limitler açıklandı

Limitler açıklandı

Süper Lig'de harcama limiti en yüksek takım Galatasaray oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.