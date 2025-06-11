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Mahalleyi saran böcekler vatandaşı tedirgin etti

Mahalleyi saran böcekler vatandaşı tedirgin etti

15:4911/06/2025, Çarşamba
IHA
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Sokak sakinleri, ilgili kurumlara da dilekçe ile başvurarak bir an önce önlem alınması talebinde bulundular.
Sokak sakinleri, ilgili kurumlara da dilekçe ile başvurarak bir an önce önlem alınması talebinde bulundular.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Yeni Siteler Mahallesi Cami Sokak'ta her tarafı istila eden böcekler sokak sakinlerini tedirgin etti.

Alaplı Yeni Siteler Mahallesinde, sokak sakinleri apartman çevrelerine, rögar kapaklarının çevresine kireç dökerek hamam böceklerinin yayılmalarını önlemeye çalıştı. Bazı apartman sakinleri ise kendi imkanları ile apartman içlerinde ve sokakta ilaçlama yaptı. Sokak sakinleri, böceklerin rögar kapaklarından çıktığını belirterek, acilen önlem alınmasını istediler.


Sokak sakinleri, ilgili kurumlara da dilekçe ile başvurarak bir an önce önlem alınması talebinde bulundular.




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