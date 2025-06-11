Mahalleyi saran böcekler vatandaşı tedirgin etti

Alaplı Yeni Siteler Mahallesinde, sokak sakinleri apartman çevrelerine, rögar kapaklarının çevresine kireç dökerek hamam böceklerinin yayılmalarını önlemeye çalıştı. Bazı apartman sakinleri ise kendi imkanları ile apartman içlerinde ve sokakta ilaçlama yaptı. Sokak sakinleri, böceklerin rögar kapaklarından çıktığını belirterek, acilen önlem alınmasını istediler.