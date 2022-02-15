AK Partili Mahir Ünal’ın bilinmeyen yönleri şaşırtıyor: Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir

Türkiye'de siyasetin en aktif isimlerinden biri olan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sık sık siyasi tartışmalarla gündeme geliyor.

Mahir Ünal'ın Instagram paylaşımlarını takip edenler, AK Partili Ünal'ın bilinmeyen bir hobisinin olduğunu öğrendi.

Resim çizerken görüntülerini paylaşan Mahir Ünal, #sanatnefesalmaktır notunu düştü.

5 YILDIR RESİM YAPIYOR

Bir atölyede resim çizen Mahir Ünal, 5 yıldır vakit bulduğunda resim yaparak stres atıyor.

Mahir Ünal, sanat dünyasında kendisini kimlerin etkilediği sorulunca dünyaca ünlü ressamları işaret ediyor.

AK Partili Ünal, “Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir." ifadelerini kullanıyor.

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