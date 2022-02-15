Hayat AK Partili Mahir Ünalın bilinmeyen yönleri şaşırtıyor Van Gogh ve Gauguinin renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir
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AK Partili Mahir Ünal’ın bilinmeyen yönleri şaşırtıyor: Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın siyasi gündemden vakit bulduğu zamanlarda stres atmak için resim çiziyor. Zaman zaman sosyal medya hesabından da resim çizerken çekilen görüntülerini paylaşan Ünal'ın gönderilerine beğeni yağıyor.

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Haber Merkezi Diğer
Mahir Ünal kimdir, nereli, kaç yaşında?
AK Partili Ünal, vakit buldukça resim yaparak stresini atıyor.

Türkiye'de siyasetin en aktif isimlerinden biri olan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sık sık siyasi tartışmalarla gündeme geliyor.

Mahir Ünal'ın Instagram paylaşımlarını takip edenler, AK Partili Ünal'ın bilinmeyen bir hobisinin olduğunu öğrendi.

Resim çizerken görüntülerini paylaşan Mahir Ünal, #sanatnefesalmaktır notunu düştü.

5 YILDIR RESİM YAPIYOR

Bir atölyede resim çizen Mahir Ünal, 5 yıldır vakit bulduğunda resim yaparak stres atıyor.

Mahir Ünal, sanat dünyasında kendisini kimlerin etkilediği sorulunca dünyaca ünlü ressamları işaret ediyor.

AK Partili Ünal, “Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir." ifadelerini kullanıyor.

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