Mahkeme 2 soyadı talebini reddetti

İbrahim Tatlıses geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dİlan Çıtak'ın kızı olduğunu ilan etmişti.

İbrahim Tatlıses'in kızı olarak bilinen Dilan Çıtak, soyadı için açtığı davayı kazandı. Tatlıses soyadına kavuşan Dilan Çıtak, şimdiye dek kullandığı soyadını ise kaybetti.

Tanık ifadesinin ardından mahkeme, Dilan’ın “Soyadı değişikliği ve düzeltilmesi” talebini kabul ederek şarkıcının soyadının Tatlıses olarak değiştirilmesine karar verdi.

İki soyadına izin çıkmadı

Dilan, Tatlıses soyadını Çıtak soyadı ile birlikte kullanmayı talep ettiyse de mahkeme bu talebi reddetti. Sabah’ın haberine göre şarkıcının bu talebi mahkeme tarafından hukuken mümkün olmadığı için kabul görmedi. Bu nedenle şarkıcı yalnızca Tatlıses soyadını resmi olarak kullanabilecek.

HAYAT Kızı Dilan Çıtak, Tatlıses'e dava açtı

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