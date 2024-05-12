Mahmud Efendi Hazretlerinin gelini hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Hasan Kılıç, 22 Nisan'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mütedeyyin kesimde büyük üzüntüye neden olan Kılıç'ın vefatı üzerine İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretlerinde ve mesajlarında bulunuldu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ve İstanbul'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu.