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Hayat

Mahmud Efendi Hazretlerinin gelini hayatını kaybetti

Mahmud Efendi Hazretlerinin gelini ile Hasan Efendi Hazretlerinin kerimesi hayatını kaybetti.

21:24 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu Hoca Efendinin gelini hayatını kaybetti.
İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu Hoca Efendinin gelini hayatını kaybetti.

Mahmud Efendi Hazretlerinin gelini ile Hasan Efendi Hazretlerinin kerimesi hayatını kaybetti.

İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada
"Mahmud Efendi Hazretlerinin gelini, Hasan Efendi Hazretlerinin kerimesi, Abdullah Ustaosmanoğlu hocanın refikası, Muhammed Fatih ve Abdülhalik Hocaların anneleri Rahmet'i Rahman'a kavuştu. Cümle ihvan ve mühibbanımızın başı sağolsun"
ifadeleri kullanıldı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre cenaze namazı yarın (13.05.2024) Pazartesi günü öğle namazını müteakip Fatih Camiinde kılınacak.



#İsmailağa Camii
#Mahmud Efendi Hazretleri
#Hasan Efendi Hazretleri
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