Binlerce hafız yetiştiren Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca Hakk'a yürüdü

Her insanın iyilik hikayesi doğduğunda başlar

İnsanlara iyilik yapabilmek için evini satıp vakıf kurmayı düşünen Fatih Boran ve arkadaşı Turan Ekmekçi, toplumdaki ihtiyaç sahipleri için üç yıl önce başlattığı gönüllülük faaliyetini Sadece İyilik için anlattı. İnsanın iyilik yapma fıtratı üzerine doğduğuna inanan ikili, Ankara'da gece gündüz demeden yoksulların yüzünü bir güldürmeye çalışıyor.

