Hayat Binlerce hafız yetiştiren Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca Hakka yürüdü
AKTÜEL

​Mahmud Efendi'nin amca oğlu Hakk'a yürüdü

Binlerce hafız yetiştiren Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca Hakk'a yürüdü

Trabzon ve İstanbul'da binlerce hafız yetiştiren Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin amcasının oğlu olan Ustaosmanoğlu'nun cenazesi 17 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Fatih Camisinden kaldırılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Ustaosmanoğlu
Abdullah Ustaosmanoğlu

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı Başkanı ve Mahmud Efendi'nin amcasının oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca vefat etti.

Bayrampaşa Yeşil Camii Kuran Kursu, Taşoluk Yeşil Camii Kuran Kursları ve Of Tavşanlı Kuran Kursu'nun kurucusu, binlerce hafız ve hocanın yetişmesinde emeği olan, ilim ve hizmet insanı, Abdullah Ustaosmanoğlu, Pazartesi gecesi saat 02.30 sıralarında tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesinde vefat etti.

Ustaosmanoğlu'nun cenazesi 17 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Fatih Camisinden kaldırılacak.

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