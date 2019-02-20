Mahsun Kırmızıgül filmin vizyon tarihi erteledi

Mart ayında izleyiciyle buluşması beklenen Mahsun Kırmızgül'ün filmi Mucize 2 Aşk, TBMM'de kabul edilen "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesinin ardından sinema salonlarında izlenebilecek.
Filminin 6 Aralık tarihine ertelendiğini, Mahsun Kırmızıgül kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. Kırmızıgül, filmin ertelenmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"MUCİZE 2 AŞK'IN VİZYONUNU 6 ARALIK TARİHİNE ERTELEDİK.
Sinema sektöründeki sistemin daha doğru bir zemine oturması için zamana ihtiyacımız var. Yeni sinema yasasının 1 Temmuz’da yürürlüğe girdikten sonra her şeyin adil ve şeffaf olacağını umarak filmimizi 6 Aralık tarihine ertelemek zorunda kaldık."
MUCİZE AŞK'IN VİZYONUNU 6 ARALIK TARİHİNE ERTELEDİK. Sinema sektöründeki sistemin daha doğru bir zemine oturması için zamana ihtiyacımız var. Yeni sinema yasasının 1 Temmuz’da yürürlüğe girdikten sonra her şeyin adil ve şeffaf olacağını umarak filmimizi 6 Aralık tarihine ertelemek zorunda kaldık.
Mahsunkırmızıgül (@mahsunkirmizigulofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()