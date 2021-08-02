​Maide Kılıçarslan’a son görev

Gazetemizin yazarlarından İsmail Kılıçarslan’ın annesi Maide Kılıçarslan (65) son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün hayata gözlerini yuman Maide Kılıçarslan için Beypazarı’na bağlı Oymaağaç köyü camisinde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
- Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan, Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ile Kılıçarslan’ın hemşehrileri katıldı. Maide Kılıçarslan, cenaze namazının ardından Oymaağaç köyü mezarlığında toprağa verildi.