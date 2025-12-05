Yeni Şafak
Malatya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

13:435/12/2025, Cuma
IHA
MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Malatya’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 11.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan 44 ADD 261 plakalı otomobil ile 59 KP 263 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada devrilen araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Malatya
#Trafik
#Kaza
