953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından 23-26 Ağustos'ta Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek. Program öncesi Okçular Vakfı'nda etkinliklerin tanıtımı yapıldı. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

ECDADIN HATIRASI YAŞATILIYOR

Bakan Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’daki ilk vakfiyesi olan Okçular Vakfı’nda Okçuluk başta olmak üzere, tüm ata sporlarını genç nesillere sevdirerek hem ecdadın hatırısını hem gelenekleri hem de gençleri sporla buluşturmak için çalışan vakıfların en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Malazgirt Zaferi'nin tanıtılmasının çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Bak ise “Malazgirt Zaferi’nin anılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen bu etkinlikler, çevre illerden gelen vatandaşlarımızın katılımıyla da çok güçlü bir hale geldi. Bu zaferin tanıtılması, anlatılması gençlere, gelecek kuşaklara aktarılması çok çok önem taşıyor” diye konuştu.

ERDOĞAN DA GELECEK

Vakıf Başkanı Yıldız da 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta olacağını ve buradaki dünyanın en eski ve en büyük Türk İslam Kabristanı ile etkinliklerin yapıldığı alanı ziyaret edeceğini söyleyerek Yıldız, “Ahlat'ta atlı gösteriler, okçuluk gösterileri başta olmak üzere çok sayıda gösteriler yapılacak. 26 Ağustos'ta da Cumhurbaşkanımız Malazgirt'ten tüm dünyaya hitap edecek” bilgisini verdi.

ETKİNLİK DOLU 4 GÜN

Yıldız, dört gün sürecek etkinliklere herkesin davetli olduğunu ifade ederek, “Bir taraftan gençlerimiz, çocuklarımız geleneksel sporlarla ilgilenirken diğer yandan oraya gelen vatandaşlarımız Bakanlığımızın çadırlarıyla Anadolu medeniyetinin, Türk kültürünün genişliği ve büyüklüğünü müşahade edecekler. 25 Ağustos'ta Solo Türk'ün bir gösterisi olacak. Mehteran takımımız ve Arslanbek Sultanbekov'un sahne gösterisi olacak” şeklinde konuştu.











