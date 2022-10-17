Hayat Manevi çeyizi önemseyelim
KÜLTÜR SANAT

Manevi çeyizi önemseyelim

Yazar ve aile danışmanı Hatice Kübra Tongar, yıllarca anne- çocuk ve eğitim kitaplarına imza attı. Yıllar sonra hikâye kitabıyla okurlarının karşısına çıkan Tongar, Hayy Yayınları’ndan çıkan “Çeyiz” ile annelerin ailelerinden miras aldığı psikolojik aktarımları okuyucuya sunuyor.

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Kültür Sanat Yeni Şafak
Manevi çeyizi önemseyelim
​Manevi çeyizi önemseyelim.

Yazar ve aile danışmanı Hatice Kübra Tongar, yıllarca anne- çocuk ve eğitim kitaplarına imza attı. Yıllar sonra hikâye kitabıyla okurlarının karşısına çıkan Tongar, Hayy Yayınları’ndan çıkan “Çeyiz” ile annelerin ailelerinden miras aldığı psikolojik aktarımları okuyucuya sunuyor. Aktarılan şeyin “psikolojik çeyiz” olduğunu söyleyen yazar, hikâyeye yönelmesini şu sözlerle aktarıyor: “Yıllardır annelere yazıyorum bu sefer anneleri yazdım. Eğitim veren-eğitim alan formatının dışına çıkarak, tabiri caizse kürsüden inerek, hayatın içinde anne-babadan çocuğa taşınan psikolojik çeyizleri göstereyim, bunu da öykü karakterlerim anlatsın istedim.”

MANEVİ ÇEYİZİ ÖNEMSEYELİM

Ailelerin çocuklarının hayatında bıraktığı izlerin, onlara da kendi ailelerinden miras olduğunu söyleyen yazar, 12 kadının hikâyesini ele alıyor. Tongar, “Anne-babaların zihninde, kültürümüzde yer etmiş ve hepimizin ananevi olarak oldukça önemsediği çeyiz ritüeline farklı bir pencere açmayı arzu ediyorum. Maddi çeyizleri önemsediğimiz kadar manevi çeyizleri de önemseyelim. 12 farklı kadının ailelerinden miras aldığı psikolojik aktarımları, hayatlarında açtığı yaraları ve o yaraları iyileştirme süreçlerini okuyacağız” diyor.

Güncel meselelere de göndermeler yapan Çeyiz, okuyucuya ailelerin açtığı yaraları gösterirken, yaraların iyileşmesi için gereken reçeteyi de sunuyor. Yazar, şahit olduğu ortak yaralardan yola çıkarak iyileşmenin kapısını aralamak istediğini söyledi.

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