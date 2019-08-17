Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Salihli'ye bağlı Emirhacılı Mahallesinde yaklaşık 10 yıldır mahalleli kadınların kendi aralarında para toplayıp gerçekleştirdikleri “Kısır Düğünü” çevre mahallelerden gelen vatandaşların da katılımı ile yoğun ilgi gördü. Mahalle meydanında düzenlenen eğlence de mahalleden bir kadın damat kılığına girerken damat ve gelin için sepetli motosiklet gelin arabası oldu. Doğaçlama eğlencede oğlan evi düğün alanına davul zurna eşliğinde kına getirirken, geline kına yakıldı, takı töreni düzenlendi.

Emirhacılı Mahallesinin sosyal faaliyetleri açısından oldukça aktif bir mahalle olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Mustafa Yüksel, “Bilindiği üzere Mahallemizde yılladır süregelen konserler, deve güreşlerinden sonra uzun bir zamandır da kısır düğünü düzenleniyor. Mahallemizde yaşayan kadınlar tarafından organize edilen bu etkinliğin ünü artık Salihli’de de biliniyor. Etkinliğimize Salihli’den ve bir çok mahalleden de katılım oldu” dedi.

Düzenlenen etkinlik gerçek düğünden farksız.

Hem eğleniyorlar hem eğlendiriyorlar

Etkinliği organize edenlerden Sevgi Odabaş, “Mahallemiz her yönüyle çok gelişmiş bir mahalle. Kısır düğünü adını verdiğimiz eğlencemizi çok uzun bir süredir devam ettiriyoruz. Amacımız bu etkinliğin bizlerden sonra da devam ettirilmesi. Tamamen doğaçlama gelişen bu etkinlikte sadece gerçek anlamda gelin ve damat eksik. Geri kalan her şey bir düğünde olması gerektiği gibi. Kına yakıyoruz, çerez dağıtıyoruz, takı merasimi gerçekleştiriyoruz. Davul zurna eşliğinde halay çekiyoruz. Emirhacılı Mahallesi kadınları çok çalışkandırlar. Dolayısıyla yılda bir kez de olsa bu eğlenceyi düzenleyip stres atıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de eğlendiriyoruz” dedi.

REKLAM

Tüm kadınlar katkı sunuyor

Mahalle sakinlerinden Emine Süral, “Mahallemizde böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mutluyuz. Emirhacılı Mahallesi sakinlerince düzenlenen bu etkinlik yoğun ilgi görüyor. Gerçek bir düğünden farksız. Oynuyoruz, gülüyoruz ve eğleniyoruz” diye konuştu.

Yine mahalle sakinlerinden Ayten Yaşar ise şunları söyledi: “Emirhacılı Mahallesi sakinleri olarak sürdürdüğümüz bu gelenek gerçekten çok güzel. Mahallemizin kadınları olarak gerçekten çok güzel bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Emirhacılı’nın tüm kadınlarına bu organizasyona katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum.”

HAYAT Dikenlerin içindeki sağlık deposu: Kapari

HAYAT Köylerini Alaçatı'ya benzetmek için işe koyuldular