|
Reklam
Reklam
Hayat

Mannu Çanakkale’de AKM’de gala yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen Mannu Çanakkale’de animasyon filmin galasına katılan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Çocuklarımıza küçük yaşta, çizgi film vasıtasıyla, onların ilgisini çeken filmler vasıtasıyla, tarihimizi, geçmişimizi öğretmek, Çanakkale Savaşı'nın ruhunu gelecek nesillere aktarmak açısından çok anlamlı ve önemli" dedi.

04:00 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mannu Çanakkale’de animasyon filmi.

Mannu Çanakkale’de animasyon filmi.

Mannu Çanakkale’de animasyon filminin galası AKM’de yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen filmin galasına Bakan Mehmet Nuri Ersoy da eşi ve çocuğu ile katıldı. Türkiye’nin film ve animasyon sektöründe son yıllarda yakaladığı başarıya dikkat çeken Ersoy, “Çocuklarımıza küçük yaşta, çizgi film vasıtasıyla, onların ilgisini çeken filmler vasıtasıyla, tarihimizi, geçmişimizi öğretmek, Çanakkale Savaşı'nın ruhunu gelecek nesillere aktarmak açısından çok anlamlı ve önemli" diye konuştu. Avustralya'dan Çanakkale'ye uzanan TRT Ortak Yapımı 3D animasyon filmi Mannu'nun, macera dolu eğlenceli serüveni 14 Nisan'da izleyici ile buluşacak.



#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Mehmet Nuri Ersoy
#Çanakkale Savaşı
#Film
#Animasyon
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.