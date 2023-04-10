Mannu Çanakkale’de AKM’de gala yaptı

Mannu Çanakkale’de animasyon filminin galası AKM’de yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen filmin galasına Bakan Mehmet Nuri Ersoy da eşi ve çocuğu ile katıldı. Türkiye’nin film ve animasyon sektöründe son yıllarda yakaladığı başarıya dikkat çeken Ersoy, “Çocuklarımıza küçük yaşta, çizgi film vasıtasıyla, onların ilgisini çeken filmler vasıtasıyla, tarihimizi, geçmişimizi öğretmek, Çanakkale Savaşı'nın ruhunu gelecek nesillere aktarmak açısından çok anlamlı ve önemli" diye konuştu. Avustralya'dan Çanakkale'ye uzanan TRT Ortak Yapımı 3D animasyon filmi Mannu'nun, macera dolu eğlenceli serüveni 14 Nisan'da izleyici ile buluşacak.