The Wired’ın araştırmasına göre Zuckerberg, sadece adadaki arazi alımları için 170 milyon dolar harcadı. Meta CEO’su, nu arazinin üzerine iki villadan oluşan 100 milyon dolarlık 57 bin metrekare büyüklüğünde bir yerleşke inşa ediyor. Devasa bir alana yayılan tesiste 30 yatak odası, havuzlar, SPA’lar, asansörler, tenis kortları, konferans salonları ve endüstriyel bir mutfak bulunuyor. Tesisin kurumsal etkinliklere ev sahipliği yapması planlanıyor.

Yapılar, yüksek şiddetli patlamalara dayanabilecek betonla doldurulmuş metal bir kapının arkasındaki bir sığınağa açılan gizli bir tünelle birbirine bağlanacak. Sığınakta yaşam alanlarının yanı sıra bir kaçış kapağı da bulunacak. Tüm tesisin kendi enerjisini ve gıdasını üretip, büyük bir su tankı tarafından da beslenerek uzun süre kendi kendine yeter halde olacağı belirtildi. Yerleşkenin ana yoldan uzak bir yerde olduğu ve 24 saat güvenliğe sahip olduğu belirtildi. Tesiste şu ana kadar iki etkinlik düzenlenmiş olsa da, projede çalışan herkesin sıkı bir gizlilik anlaşması imzalaması gerektiği de kaydedildi.