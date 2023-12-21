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Hayat

Dev sığınak yaptırıyor

Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Hawaii'nin Kauai adasında, 270 milyon dolar harcayarak, 5 bin metrekarelik bir yer altı sığınağı inşa ettiriyor. Tüm tesisin kendi enerjisini ve gıdasını üretip, büyük bir su tankı tarafından da beslenerek uzun süre kendi kendine yetebileceği belirtiliyor.

04:00 - 21/12/2023 الخميس
Güncelleme: 00:10 - 21/12/2023 الخميس
Yeni Şafak
Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg.

Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in Hawaii’nin Kauai adasında, her ihtimale karşı 5 bin metrekarelik bir yeraltı sığınağını da içeren devasa bir yerleşke inşa ettiği bildirildi.

270 milyon dolar harcadı

The Wired’ın araştırmasına göre Zuckerberg, sadece adadaki arazi alımları için 170 milyon dolar harcadı. Meta CEO’su, nu arazinin üzerine iki villadan oluşan 100 milyon dolarlık 57 bin metrekare büyüklüğünde bir yerleşke inşa ediyor. Devasa bir alana yayılan tesiste 30 yatak odası, havuzlar, SPA’lar, asansörler, tenis kortları, konferans salonları ve endüstriyel bir mutfak bulunuyor. Tesisin kurumsal etkinliklere ev sahipliği yapması planlanıyor.

Patlamalara dayanıklı

Yapılar, yüksek şiddetli patlamalara dayanabilecek betonla doldurulmuş metal bir kapının arkasındaki bir sığınağa açılan gizli bir tünelle birbirine bağlanacak. Sığınakta yaşam alanlarının yanı sıra bir kaçış kapağı da bulunacak. Tüm tesisin kendi enerjisini ve gıdasını üretip, büyük bir su tankı tarafından da beslenerek uzun süre kendi kendine yeter halde olacağı belirtildi. Yerleşkenin ana yoldan uzak bir yerde olduğu ve 24 saat güvenliğe sahip olduğu belirtildi. Tesiste şu ana kadar iki etkinlik düzenlenmiş olsa da, projede çalışan herkesin sıkı bir gizlilik anlaşması imzalaması gerektiği de kaydedildi.



#Mark Zuckerberg
#Hawaii
#META
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