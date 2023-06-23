Marmaris'te yangının izleri siliniyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarında yanan alanlar tekrar yeşermeye başladı. Muğla’da 29 Temmuz’da Marmaris’te başlayıp, 21 Ağustos’ta Köyceğiz yangını ile kontrol altına alınan büyük orman yangınının izleri hafızalarda halen çok taze.

Geçen yılki yangına havadan 6 uçak ve 39 helikopter müdahale ederken, yardım için diğer ülkelerden gelen havadan müdahale uçakları da görev yapmıştı. Yangından insanlar ve diğer canlılar yara almıştı.