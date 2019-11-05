Masal dünyası gibi...

Diyarbakır Kalesi'nin yanında yer alan 3 bin hektarlık Hevsel Bahçeleri, farklı türden yerleşik ve göçmen 200 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Pembe göğüslü ötleğen, bülbül, çit kuşu, gece balıkçılları ve su tavukları gibi yerleşik kuş türlerinin bir arada yaşadığı Hevsel Bahçeleri, göç mevsimlerinde bölgenin en önemli dinlenme alanı olarak biliniyor. İlkbahar mevsiminde Afrika'dan Asya ve Avrupa'ya göçen kuşları gelip, bir süre konaklayarak beslendikleri Hevsel Bahçeleri'nde sonbaharla birlikte ayrılıyor. Kuşlar için yiyeceğin bol olduğu Hevsel'de havaların soğumaya başlamasıyla yaz göçmenlerinin büyük bölümü Afrika'ya döndü. Ancak bu boşluğu, kuzey ülkelerden gelen kuşlar doldurdu. Hevsel'de bu aralar mavi ve kızıl gerdan ile taş kuşu gibi kuzeylilerin sesleri yankılanıyor. Yüz yıllardır tarımın da yapıldığı, kentin ve bölgenin sebze-meyve ihtiyacını da karşılayan tarihi Hevsel Bahçeleri'nde su samuru, sincap ve tilki gibi memelilerle birlikte başta Dicle Güzeli ile Mezopotamya Kolotisi gibi endemik türün yanı sıra çok sayıda kelebek de yaşıyor.

Sonbahar renklerine bürünen Hevsel Bahçeleri, fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor.

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Sarı Kuyruksallayan

BURADA OLMAK ÇOK GÜZEL

Dicle'nin beyaz meleği olarak isimlendirilen

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 8 bin yıldır kesintisiz tarımın yapıldığı Diyarbakır Hevsel Bahçeleri sonbaharın renklerine bürünmeye de başladı. Surlar, İçkale, Ulu Cami, Keçi Burcu, St. George Kilisesi ve Hevsel Bahçeleri ile ön plana çıkan kadim kentte, sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor. Dicle Nehri'nin bereketli havzasındaki Hevsel Bahçeleri, mevsim itibarıyla sarı, kahverengi ve yeşilin en canlı görüldüğü yerlerden biri haline dönüştü. Bu görsel şöleni görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları, "şehrin kalbi" olarak bilinen İçkale yerleşkesinden başlayarak Keçi Burcu'na kadar "masalsı bir yolculuk" yapıyor. Bölgeyi ziyaret eden sinema oyuncusu Zekeriya Karakaş, "İstanbul'un hengamesinden sonra burada, Hevsel Bahçeleri'nde olmak çok güzel bir duygu" dedi. Geziden büyük keyif aldığını vurgulayan Karakaş, "Burası bölgenin ilk yerleşim yerlerinden biri ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.