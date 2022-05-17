Hayat Masal yarışmasına var mısınız?
KÜLTÜR SANAT

Masal yarışmasına var mısınız?

MEDNIGHT Akdeniz Araştırmacıları Gecesi’nin “MEDNIGHT’tan Masallar” isimli edebiyat yarışmasına başvurular başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Masal yarışmasına var mısınız?
Masal yarışması

MEDNIGHT Akdeniz Araştırmacıları Gecesi’nin “MEDNIGHT’tan Masallar” isimli edebiyat yarışmasına başvurular başladı. 6-12 yaş arasındaki çocuklar için masal yazmış olan 18 yaş ve üzeri herkes, başka yerde yayınlanmamış eserlerle katılabiliyor. Masalların ve hikâyelerin İngilizce ya da Türkçe yazılması gerekiyor. Yarışmanın ödülü, kazanan eserlerin uluslararası standart kitap numarası (ISBN) almış bir derleme baskıda yer alması ve MEDNIGHT’ın hem İspanya’daki hem de projeye katılan diğer Avrupa ülkelerindeki etkinliklerinde sunulması olacak. Son başvuru tarihinin 30 Haziran olduğu yarışma hakkında daha fazla bilgi ve başvuru için resmi web sitesi ziyaret edilebilir.

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