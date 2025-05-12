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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki yemeklerin fiyatı X'te paylaşıldı: Rakamlar fahiş bulundu porsiyonlar bebek öğününe benzetildi

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki yemeklerin fiyatı X'te paylaşıldı: Rakamlar fahiş bulundu porsiyonlar bebek öğününe benzetildi

10:4312/05/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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Mehmet Yalçınkaya; Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile MasterChef yarışmasında jürilik yapıyor.
Mehmet Yalçınkaya; Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile MasterChef yarışmasında jürilik yapıyor.

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında 700 TL'lik mantı ve 1550 TL'lik "Serseri" tabağı sosyal medyada büyük tepki çekti. Fiyatların yüksekliği kadar porsiyonların küçüklüğü de eleştiri konusu olurken, sosyal medyada "bir öğün yemek iki günlük asgari ücrete denk geliyor" yorumları öne çıktı.

MasterChef Türkiye jürisi ve ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki fiyatlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Menüdeki bazı yemeklerin yüksek fiyatları ve küçük porsiyonları, kullanıcılar arasında tartışma başlattı. Özellikle "Keşli Mantı" ve "Serseri" adlı tabaklar dikkatleri üzerine çekti.


Sosyal medya kullanıcılarının restoran deneyimlerini paylaşmasının ardından başlayan tartışmalar büyüyerek devam etti. Paylaşılan görsellere göre, sadece iki adet mantı parçasından oluşan “Keşli Mantı” tabağının 700 TL olması büyük eleştiri aldı.



Ancak asıl dikkat çeken ürün, dana bonfile ve kalamar içeren “Serseri” adlı tabak oldu. Bu özel yemeğin 1550 TL'lik fiyatı, Türkiye'deki 2025 net asgari ücretinin (736 TL) yaklaşık iki katına denk geliyor.


#mehmet yalçınkaya
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