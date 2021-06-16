Masumlar Apartmanı'nın 'Gülben'i Merve Dizdar ile eşi Gürhan Altundaşar boşanıyor
TRT 1'de yayınlanan 'Masumlar Apartmanı'nın 'Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, oyuncu eşi Gürhan Altundaşar'dan boşanacağı iddialarına yanıt verdi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak ayrılık haberlerini doğruladı.
Son dönemde "Masumlar Apartmanı" dizisinde hayat verdiği 'Gülben' karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar’ın arkadaşlarını sosyal medyada takipten çıkarması çiftin ayrılık iddialarını ortaya çıkardı.
Oyuncu Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği meslektaşı Gürhan Altundaşar ile boşanma kararını aldıklarını Instagram hesabından yaptığı açıklama ile doğruladı.
"Sadece bitti"
Merve Dizdar, “Gürhan’la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler… Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum.” dedi.