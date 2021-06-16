Hayat Masumlar Apartmanının Gülbeni Merve Dizdar ile eşi Gürhan Altundaşar boşanıyor
KÜLTÜR SANAT

Masumlar Apartmanı'nın 'Gülben'i Merve Dizdar ile eşi Gürhan Altundaşar boşanıyor

TRT 1'de yayınlanan 'Masumlar Apartmanı'nın 'Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, oyuncu eşi Gürhan Altundaşar'dan boşanacağı iddialarına yanıt verdi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak ayrılık haberlerini doğruladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Masumlar Apartmanının Gülbeni Merve Dizdar ile eşi Gürhan Altundaşar boşanıyor
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar çifti 2018 yılında evlenmişti.

Son dönemde "Masumlar Apartmanı" dizisinde hayat verdiği 'Gülben' karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar’ın arkadaşlarını sosyal medyada takipten çıkarması çiftin ayrılık iddialarını ortaya çıkardı.

Oyuncu Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği meslektaşı Gürhan Altundaşar ile boşanma kararını aldıklarını Instagram hesabından yaptığı açıklama ile doğruladı.

"Sadece bitti"

Merve Dizdar, “Gürhan’la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler… Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum.” dedi.

TRT'nin sevilen dizisi "Masumlar Apartmanı'nda" sürpriz veda: Sezon finali sonrası duygulandıran mesaj
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TRT'nin sevilen dizisi "Masumlar Apartmanı'nda" sürpriz veda: Sezon finali sonrası duygulandıran mesaj

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Masumlar Apartmanı yine zirvede: Son bölümde neler oldu?
FOTOĞRAF 17
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Güçlü kadrosu ve ilginç hikayesiyle dikkat çeken dizi ilk bölümden bu yana tüm reyting listesinin zirvesinde istikrarlı biçimde duruyor.
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Sosyal medyada da her hafta hem Twitter’da hem YouTube’da en çok konuşulanlar ve izlenenler listesine giren Masumlar Apartmanı, bu hafta da zirvedeydi.
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Masumlar Apartmanı altıncı bölümüyle, yapılan reyting ölçümlerinde tüm kategorilerde açık ara liderliğini korudu.
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Tiak verilerine göre; Totalde, AB grubunda ve ABC1 grubunda en yüksek izlenme oranlarını alarak reytinglerde lider olan dizi, tüm kesimlerce ilgiyle ve beğeniyle takip ediliyor.
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Son bölümde neler oldu?
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Hikmet’in İnci ve Han’ın evlendiğini açıklaması Masumlar apartmanında deprem etkisi yaratır. Safiye’nin İnci’yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur.
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Haluk elindeki evlilik kozunu Han’a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han’ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.
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Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler.
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Han Uygar ve İnci’nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır.
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Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han’ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir.
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Safiye’nin yaptığı plan Gülben’in zor anlar yaşamasına sebep olur.
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Güvenli alanım dediği evinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.
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Salı akşamlarının vazgeçilmezi Masumlar Apartmanı yine zirvede: Son bölümde neler oldu?
TRT'de salı günleri yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, tüm rakiplerini geride bırakarak reyting listesinde yine birinci oldu. Peki, son bölümde neler oldu?


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