''Mavera Ödülleri 2021'' ''İyilik 'Ben de başlar'' konulu deneme yarışması

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Mavera Ödülleri; 2018 yılında “Kudüs”, 2019 yılında Aliya İzzetbegoviç Anısına: “Küresel Barış ve Adalet”, 2020 yılında ise Nurettin Topçu Anısına: “Fıtratın Çağrısı: İnsan, Aslına Dön!” konuları özelinde gerçekleştirildi.

Her yıl farklı bir konu özelinde icra etmeye niyetlendiğimiz ve geleneksel hale getirmek istediğimiz “Mavera Ödülleri” yarışmasının gayelerinden birkaçı da gençlerimizin sürekli muhatap olacağı mühim konularda farkındalıklarını arttırmak, bu nevi önemli konuların gençlerimizin gündeminde yer edinmesini sağlamak, geleceğimiz olan gençlerin ürettiği fikirleri, düşünceleri, tespit ettiği sorunları ve çözümleri ortak bir havuzda toplayıp çağı yakalamak; gençliğin bakış açılarını daha iyi anlayıp kuşak çatışmasını önleyecek köprüler oluşturmaktır.

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Bu amaçlar doğrultusunda; düzenlediğimiz Mavera Ödülleri 2021, Akif Emre Anısına: “İyilik ‘Ben’de Başlar” konulu deneme yarışması ile, bu yılda tüm insanlığı ilgilendiren bir konuyu gündeme taşıdık.

İyilik,

Herkeste var olan ve keşfedilmeyi bekleyen en değerli hazine. Kimi zaman bir tebessümde, kimi zaman bir tatlı sözde… yetimin okşanan saçında, muhtaçların avuçlarında, sokaktaki su kabında, dostunun hoş selamında yani gönlümüzün görebildiği, merhamet damarlarımızın can verdiği her yerde.

Haydi gelin! Bugün, satıhta kalan münakaşaları geride bırakıp, işlenen fecaat ve cürümlerin kötülüğüne takılmadan, sadrımızdan yeşeren iyiliği kuşanalım.

Kırıp dökmeden, vurup incitmeden, gönlümüzü tüm insanlığa açalım. Yaratılışımızdan gelen ihsanla, sormadan, sorgulamadan, dinine mezhebine, giyimine kuşamına bakmadan tüm ön yargılarımızdan sıyrılıp insanlara sevgiyle yaklaşalım.

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Yazalım, anlatalım ama en önemlisi; gelin hep birlikte “iyiliği” yaşayalım. Biliyoruz, kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz. Tek yapmamız gereken kendimizden başlamak.

Bugünün sorunlarına dair çözümü kendilerinden dinlemeyi ümit ettiğimiz siz gençleri, düzenlediğimiz deneme yarışması aracılığıyla sorumluluğa davet ediyoruz.

Unutma; İyilik, ‘Biz’le Başlar!

Unutma; İyilik, ‘Sen’le Başlar!

Unutma; İyilik, ‘Ben’de Başlar!