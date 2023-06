Mavera ödülleri sahiplerini buldu

Mavera ailesi olarak başlattığımız projelerin bir istikrar kazanarak gelenek haline gelmesinden mutluluk duyuyoruz. Kamu yararına attığımız adımların sizler tarafından olumlu karşılandığını görmek her geçen gün heyecanımızı artırıyor. Mavera ödüllerine olan heyecanımızla birlikte katılım sayımız da her geçen sene artıyor.

Kudüs tutsak olduğu sürece her birimiz aynı zincirlerin esiriyiz. Özgürlüğe dair söylenecek her sözümüz eksik kalır, siyonizmin işgali altındayken.

Yenildiğimiz, kaybettiğimiz, unuttuğumuz bir semboldür Kudüs. “Özünü bil, özgür ol” temasını 21. yüzyıldaki hikayemiz üzerine düşünmeye ve kafa yormaya bir çağrı olarak telakki ediyorum. Eğer Kudüs’ü unutursanız yüklerinizden kurtulursunuz, özgürleşmiş olursunuz deniyor. Hani biraz önce dedim ya Kudüs, bütün kaybettiklerimizin sembolü. Bağdat, Halep, Kabil, Hartum, Bingazi, Saraybosna, Karabağ, Doğu Türkistan… Kimisi kabuk bağlamış, kimisi taptaze acıların pençesinde geleceğini arayan yaralı şehirlerimiz. Bu denli geniş coğrafyaya yayılmış büyük bir hikayenin içinden Gençlerimizi kimliksiz, aidiyet bilincinden mahrum, tarih ve kültür şuurundan uzak, cinsiyetsiz bir kitle haline getirmek için sarf edilen çabalar hepinizin malumu. Her an, her platformda bu kirli propagandanın izlerini hepimiz görüyoruz. Sürekli olarak genç zihinlere ve gönüllere saldırıyorlar, ellerindeki her türlü propaganda silahlarıyla. Sokaklarımız, iş yerlerimiz, evlerimiz, zihinlerimiz büyük bir muhasara ve kuşatma altında. Bu muhasarayı kırıp gelecek kuşaklarımızı kendi hikayelerine götürecek bir yol bulmak zorundayız.. Ben bunları söylerken yanlış anlaşılmak istemem. Asla karamsar değilim. Gençlerimizden ve geleceğimizden ümit varım. Bu yılki yarışmamıza 800’ün üzerinde gencimizin yazı göndermesi, beni heyecanlandırıyor ve ümitlendiriyor. Bütün olumsuz saldırı ve çabalara rağmen, Bir mayanın tuttuğunun işareti ve muştusu. Müslümanların olabildiğince eksikliklerine, zayıflıklarına rağmen Allah’ın nurunu tamamlamak için, onun mesajını dip diri bir şekilde taşıyacak nesillerin zuhurunun bir tezahürü olarak görüyorum. Sevgili kardeşlerim, Eğer bir hikayemiz, menkıbemiz varsa, özgür oluruz. Eğer bir derdimiz varsa, bir mücadelenin içinde oluruz. Eğer varmak istediğimiz bir menzilimiz, hedefimiz varsa, yola düşeriz. Aksi halde, başkalarının kurguladığı senaryolarla yol alan, itilip kakılan, horlanan bir dolgu malzemesi olmak kaçınılmaz bir kadere dönüşür bizim için. Hikayemizin, Tarihin ve bu toprakların bize yüklediği bir sorumluluk var. O sorumluluktan kaçarak özgür olma şansımız yok. Hikayemizden kaçtığımız takdirde sadece başkalarına köle oluruz. Ve efendiler adına istemesek bile cepheye sürülen bir askere dönüşürüz. Tekrar başa dönecek olursak, bizlere, daha çok da çocuklarımıza, gençlerimize hikayenizin dışına çıkın, yüklerinizden kurtulun ve özgür olun deniyor. Peki ne vadediyor bu özgürlük? Kimliklerinizden arının, kendinizi hiç bir bütünün parçası olarak görmeyin, birey olarak sadece kendinizi düşünün, kendi kişisel konforunuz dışında hiçbir değer kalmasın zihninizde. Peki sonra, sonrası şu sevgili genç kardeşlerim; vatansız, bayraksız, dinsiz, cinsiyetsiz, sadece tüketen, doğru ve yanlış kavramını kişisel konfor ve haz sınırlarına hapseden devasa bir fanus içinde birilerinin kölesi olmak. Çağdaş köle tüccarları sahte özgürlük beratlarıyla geleceğimizi sizden çalmak istiyor. Ama sizler buna müsaade etmeyecekseniz. Kimliğimizden, vatanımızdan, bayrağımızdan, dinimizden, millet olarak onurumuzdan gayrı bizi özgürleştirecek başka da bir yol yoktur. Son olarak şunu tekrar vurgulamak istiyorum: Eğer büyük hikâyeyi ıskalamazsak Allah elbette nuruyla yolumuzu aydınlatacaktır. O hikâye öncelikli olarak Allah’a kul olmak ve ahirete iman etmektir. Yeryüzünü mamur etme sorumluluğudur. Yeryüzünde fitnenin kalmaması için mücadele etme sorumluluğudur. Bu dünya hayatının geçici bir imtihan durağı olduğunu unutmamaktır. Rabbimiz cümlemizi özgür iradelerimizle hidayet ve istikamet üzere yaşayıp, maksadına nail olanlardan ve felâha erenlerden eylesin. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.