Mavera Ödülleri sahiplerini buldu: Vicdanın haykırsın, insanlık uyansın

Törenin sunuculuğunu vakıf yürütme kurulu başkanı Sedat Ayyıldız üstlenirken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç gibi önemli isimler törende yer aldı.

Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve Yürütme Kurulu Başkanı Sedat Ayyıldız

Açılış, Hakkı Demir İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin konseriyle başladı.

Koordinatör Dr. Müjdat Uluçam: Samimiyetle Yapılan Her İş Kök Salar

Mavera Ödülleri Koordinatörü Dr. Müjdat Uluçam, yarışmanın genç yetenekleri keşfetme ve destekleme amacı taşıdığını vurguladı. Uluçam, "Yazmak bir başlangıçtır, asıl sorumluluk şimdi başlıyor." diyerek gençlere vakfın daima yanlarında olacağı mesajını verdi.

Değerlendirme sürecinde 100 kişilik ön jüri ve 24 kişilik üst jüri görev aldı.

Ödüllerin yanı sıra Balkan gezisi ve iki yıl sürecek Yazarlık Atölyesi gibi imkanlarla gençlerin kalıcı olarak desteklendiği belirtildi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca: “Vicdan ve Fikrin Hasadı”

Mehmet Koca, yarışmanın yalnızca bir ödül töreni değil, aynı zamanda fikir mücadelesi olduğunu ifade etti. Seçilen temaların gençlerin vicdan, adalet, fıtrat ve sorumluluk gibi kavramlar üzerine düşünmeleri için özel olarak belirlendiğini aktardı. Yazarlık sürecine katılan gençlere teşekkür ederek, desteklerin süreceğini vurguladı.

Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kara: “Vicdan Toplumsal Sorumluluğa Dönüşmeli”

Mustafa Kara, vicdanın bireysel bir erdemden çıkıp toplumsal bir sorumluluğa dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Vakfın yalnızca bir kurum değil, iyilik temelli bir değerler platformu olduğunu ifade etti. Eğitim, kültür, medya ve sosyal destek projeleriyle topluma katkı sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kara

Kazananlar Açıklandı – Şiir, Hikâye ve Deneme Kategorileri

Şiir Kategorisi

Jüride Arif Dülger, Ayşe Sevim, Mustafa Özçelik gibi isimler yer aldı.

1.’lik: Mehmet Furkan Şaşmaz – Haykır Vicdanım Haykır

2.’lik: Baha Polat – Kayıp Peçe

3.’lük: Kübranur Yardım – Kanlı Mermer

Mansiyon: Beyyine Zahide Sert, Muhammed Aşantuğrul, Feyza Nur Öztürk, Hüseyin Solum, Kerim Er, Müberra Betül Kuru, Ömer Demir.

Hikâye Kategorisi

Jüri: Ahmet İşler, Şule Köklü, Doç. Dr. Nuri Sağlam ve diğerleri.

1.’lik: Hasan Hüseyin Tekin – Zamanın Karayan Sarkacı

2.’lik: Sinem Türkay – Sınır

3.’lük: Zeynep Çevik – Sesimi Duyan Var mı?

Mansiyon: Hümeyra Şentürk, Muhammed Tahir Kaya, Müzeyyen Fedakar, Nur Sevim Özler, Tayyibe Sultan Küçükada, Sidar Alakuş, Zeynep Çınar.

Deneme Kategorisi

Jüri: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık, Suavi Kemal Yazgıç, Dr. Müjdat Uluçam ve diğerleri.

1.’lik: Ahmet Emre Kaymak – Kırılan Camlar Değil, Hayatlar

2.’lik: Zeynep Kurşun – Yeryüzünün Şifası

3.’lük: Esmanur Atan – Vicdanın Sessiz Çığlığı

Mansiyon: Batuhan Özkanlı, Havanur Matyar, Nedime Akçay, Osman Atar, Özlem Güneş, Zeliha Bakay, Zeynep Kalender.

Organizasyon Ekibi: Vakfın Tüm Birimleri Görevdeydi