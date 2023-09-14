Mavi kapak hayata bağladı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından artan hazır su tüketimini değerlendiren Abdulkadir Zeki Gülmez, topladığı mavi kapakları geri dönüşüme kazandırılması için satıp elde ettiği gelirle tekerlekli sandalye aldı. Sandalyeler, 75’i depremde uzuvlarını kaybeden kişiler olmak üzere toplam 250 engelliye dağıtıldı.





15 TON KAPAK TOPLADI

Kentte, 2011’den beri mavi kapak toplayıp birçok engelliyi tekerlekli sandalye ve akülü arabayla buluşturan Gülmez, depremzedeler için kurulan çadır ve konteyner kentlerden 15 ton mavi kapak toplanmasını sağladı.





FİRMA DA DESTEK VERDİ

Gücünün yettiği kadar engellilere yardım ettiğini belirten Gülmez, “Allah hazır su gönderenlerden razı olsun. Hem ihtiyaçlarımızı giderdik hem de engelli kardeşlerimize destek olduk. Rabbim, insanoğluna böyle bir deprem bir daha yaşatmasın.” diye konuştu. Gülmez, toplanan kapaklarla normal şartlarda daha az tekerlekli sandalye elde edebileceğini belirterek, deprem bölgesindeki çalışmaları dolayısıyla ilgili firmaların desteğiyle 250 sandalyeye ulaştığını kaydetti.





Osman Amca cumaya gidecek

Gülmez, Onikişubat ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki doğuştan ortopedik engelli Osman Karakoyun’un en büyük hayallerinden birinin camide cuma namazı kılmak olduğunu söyledi. Akülü arabası olmadığı için camiye gidemediği anlatan Gülmez, “Bugün ziyaret ettiğimiz Osman Amcamızın en büyük hayali, cuma günleri cemaat ile cuma namazı kılmakmış. Akülü araba almaya gücü yetmediğinden dolayı bizlere ulaştı. Biz de kendisine akülü arabasını teslim ettik ve hayalini gerçekleştirmek istedik. Bu yüzden de çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.



