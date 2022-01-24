Mavi Kuş'la eğitim üretime dönüştü

Usta yazar Mustafa Kutlu’nun Mavi Kuş adlı eserinden aynı isimle uyarlanan tiyatro oyunu, bir yıl aradan sonra geçtiğimiz Kasım ayında yeniden sahnelenmişti. Geçtiğimiz cuma günü pandemi nedeniyle iki kez ertelenmek zorunda kalan oyunun galası Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından hazırlanan oyuna ilgi yoğundu. Tiyatro oyununda akademi öğrenci ve eğitmenleri aynı sahnede rol aldı.
- Tuhaf bir yol hikayesini konu eden oyun, bozkırın uzak bir kasabasındaki bir grup insanın trene yetişmeye çalışırken başlarından geçenleri anlatıyor. Genel Sanat Yönetmenliği’ni İlknur Demir’in yaptığı Mavi Kuş, 24 Kasım 2020’de ilk kez sahnelenmişti. Özgür Kaymak’ın uyarladığı oyunun dekorunda Atilla Emre Devrimci, müziklerinde ise Okan Kaya imzası bulunuyor.
Akademiden üretime
Galaya katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, altı yıl önce kurdukları Tiyatro Akademisi’nin yeni projelere imza atmasından büyük mutluluk duyduklarını aktararak “Tiyatro ve müzik akademilerimiz, proje ve hizmetlerimizle gençlerimizin kendilerine daha fazla güvenmelerini, daha donanımlı ve daha bilgili olmalarını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
- Genel Sanat Yönetmenliği’ni yapan İlknur Demir ise gala planlamasının pandemiden dolayı iki kere ertelendiğini söyleyerek oyunun aralıksız sahneleneceğini müjdeledi. Milli ve manevi değerlerle sinema alanında yer almanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Demir, “Başakşehir Tiyatro Akademisi’nden 8 öğrenci, 14 eğitmenimiz Mavi Kuş’ta sahne alıyor. Bugüne kadar, Beykoz, Esenler ve Kağıthane’de oyunumuzu sahneledik. Şubat ayında da Bağcılar, Beykoz ve Sultangazi’de oynayacak. Amacımız, eğitimi üretime dönüştürebilmek. Verdiğimiz tiyatro eğitiminin, sahnedeki üretim ve oyunlarla öğrencilerimize tecrübe kazandırıp, oyunculuğa bir adım atmalarını sağlamak” dedi.