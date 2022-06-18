Mavi Marmara'nın konu alındığı ‘Sinyal’ filminin galası gerçekleştirildi

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıyı ve İsrail zulmünü beyaz perdede anlatmak amacıyla hazırlanan "Sinyal" filminin galası, Atlas 1948 Sineması’nda düzenlendi.

📽️ GALA



Mavi Marmara'ya yapılan hukuksuz saldırıyı konu edinen Sinyal adlı Kısa Filmimizin galasına davetlisiniz.



🗓️ 17 Haziran Cuma

⏰ 19:00

📍 Beyoğlu Atlas Sineması pic.twitter.com/wlbjN7bcXS — Rumman Yapım (@rummanyapim) June 16, 2022

Galaya, sanat ve kültür dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Gerçek görüntüler de kullanıldı

Filmde, hem Mavi Marmara’da yaşananlar canlandırılırken gerçek görüntülere yer verildi. Çekimleri İstanbul’da bir platoda yapılan 19 dakikalık filmin yapımcılığını Yavuz Yıldırım, yönetmenliğini Recep Köse yaptı. Filmin görüntü yönetmenliğini Celal Topçu, müziklerini Yücel Arzen, kurgusunu ise Sefa Yumuşak üstlendi.

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“Kendilerini karşı konulamaz görenler yanıldı”

Filmin Yönetmeni Recep Köse, ‘Sinyal’e ilişkin görüşlerini paylaştı. Köse, Mavi Marmara’nın kendilerini yenilemez ya da karşı durulamaz zanneden İsrail’i ve küresel bir takım güçleri hüsrana uğrattığını belirtti. Recep Köse, “Mavi Marmara olayının herkes için çok farklı anlamı ve boyutları vardır mutlaka. Her ne kadar biz bu etkinin daha fazla siyasi boyutları ile karşılaşmış olsak da dünyanın birçok coğrafyasında milyonlarca insan, önemli bir şeyin farkına vardılar: Kendilerini yenilmez ya da karşı durulamaz görenler, bir yanılgı içerisindeydi. Mavi Marmara ruhu bizim için aslında böyle bir ilham kaynağı olarak önümüzde duruyor. Ve açık olarak Filistin sorununda kimin asıl suçlu olduğunu ortaya koyuyor. Biz de senaryomuzda Mavi Marmara olayının aslında bu yönü ile ilgilendik” dedi.

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“Filistin’deki abluka ve ambargoyu yansıtmaya çalıştık”

“Senaryoda her ne kadar Mavi Marmara’nın 31 Mayıs gecesi yaşadığı baskın anlatılıyor olsa da, hikayenin derinine indiğimizde aslında İsrail’in Filistin’de nasıl bir katliam gerçekleştirdiğinin ve gene İsrail’in bu katliamın dünya tarafından duyulmaması için nasıl bir karartma ve manipülasyon uyguladığını görüyoruz.” diyen Köse, senaryoda olayın geminin içinde bir odada geçiyor olmasının da, Filistin’deki abluka ve ambargoyu sembolik olarak yansıttığını söyledi.

Köse sözlerine şöyle devam etti. “Senaryonun başından itibaren bizi bir kaosun içine çekmiş olması, gerçek anlamda bölgede neler yaşandığının anlaşılması açısından izleyiciye psikolojik olarak empati imkanı sunuyor.”

“Gemideki herkes onurlu bir duruş sergiledi”

Galada konuşma yapan Mavi Marmara katılımcılarından İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın ise, Mavi Marmara’nın İsrail zulmüne karşı durmak ve ambargo altındaki Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıktığını hatırlattı.

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Aydın, “Mavi Marmara Gemisinde bulunan herkes o gece onurlu bir duruş sergiledi. Bu duruşu devam ettirebilmek için mücadele ediyoruz. Mavi Marmara haksızlıklara ve zulme karşı çıkma çağrısıydı. Gelecek kuşakların da bu bilince sahip olmaları için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Filmde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür ve Yazar Yusuf Kaplan’ın da selamlama konuşması yaptığı galada, film ekibi de izleyicilerin sorularını cevaplandırdı.