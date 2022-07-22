Hayat Mavi Vatana okumuş çocuklar Doğal gaz kaşifi gençler aranıyor
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Mavi Vatan'a okumuş çocuklar: Doğal gaz kâşifi gençler aranıyor

Denizlerimizdeki doğalgaz keşiflerine paralel olarak, bu alanda yetkin gençler yetiştirecek bölümler açıldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 'Açık Deniz Sondaj Teknolojileri' ve 'Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi' bölümlerine 30'ar öğrenci alınacak. Gençler stajlarını Sakarya Gaz Sahası'nda yapacak ve işe alınmada öncelik tanınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mavi Vatana okumuş çocuklar: Doğal gaz kâşifi gençler aranıyor
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Türkiye, tarihindeki en büyük doğal gaz keşifleri yeni meslek kollarını da beraberinde getirdi. YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bu yıl ilk defa 'açık deniz servisleri' bölümü yer aldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bir alt şirketi olan TP-OTC, YÖK iş birliği ile ilk kez 2022-2023 eğitim öğretim yılında açık deniz servisleri ön lisans programlarına TYT puanı ile öğrenci alınacak. "Açık deniz sondaj teknolojileri" ve "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi" olmak üzere 2 farklı bölümde başlanacak eğitimlere, 30'ar öğrenci yerleştirilecek.

SONDAJ SAHASINDA STAJ

İngilizce hazırlığın zorunlu olacağı ön lisans programında, eğitim dili yüzde 30 İngilizce olacak ve toplam eğitim süresi 3 yılda tamamlanacak. "Açık deniz sondaj teknolojisi" programının ders içeriğini, kuyularda gerçekleşen operasyonlara yönelik sondaj akışkanları, kuyu başı sistemleri, yönlü sondaj, kuyu servisleri, tahlisiye operasyonları gibi dersler oluştururken, "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi" programı kapsamında ise su altı araçları, deniz tabanı bağlantı sistemleri, haberleşme sistemleri gibi dersler verilecek. Bu iki programa kayıt yaptıran tüm öğrenciler için eğitim süresince her yıl için 12 ay boyunca kesintisiz burs verilecek. Burs tutarı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için aylık 3 bin lira olarak belirlendi.

Fatih Sondaj Gemisi
Fatih Sondaj Gemisi

İŞE ALIMDA ÖNCELİKLİ OLACAKLAR

Öğrenciler, TP-OTC yönetimindeki sondaj platformlarında, kıyı lojistik merkezlerinde, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesinde staj yapacak. Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, TP-OTC işe alınma koşullarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilecek.

Teknisyen ihtiyacı karşılanacak

  • 2020'de Sakarya Gaz Sahasında 405 milyar metreküp değerinde doğal gaz keşfi gerçekleştirdi. 2021'de Amasra-1 kuyusunda bulunan 135 milyar metreküp değerindeki ilave keşif ile bölgenin toplam rezerv büyüklüğü 540 milyar metreküpe ulaştı. Gazın karaya getirilmesi amacıyla Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi başlatıldı. Bu kapsamda açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacı bu bölümlerle karşılanacak.

Bu yıl ilk kez açılan bölümler:

- Siber Güvenlik: İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde Türkiye'de ilk kez daha önce yüksek lisans programlarında yürütülen siber güvenlik bölümü ilk kez ön lisans düzeyinde TYT puanı ile öğrenci alacak. Siber güvenlik programı, 2 yıllık teorik ve uygulamalı eğitimler vererek bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği ve bilgisayar programcılığı başta olmak üzere her alanda dijital faaliyetleri olan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımlı siber güvenlik uzmanları yetiştirmeyi amaçlıyor. Siber güvenlik programına bu sene 6'sı burslu, 34'ü yüzde 50 indirimli olmak üzere 40 öğrenci alınacak.

- CNC Operatörlüğü: Necmettin Erbakan Üniversitesi OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ise ilk kez TYT puanı ile CNC Programlama ve Operatörlüğü bölümü açarak bu yıl 20 öğrenci kabul edecek. Program ile endüstri 4.0 ile birlikte bilgisayar kontrollü bu tezgahları programlayacak ve opere edecek yetkin operatörlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bölümde, bilgisayar destekli tasarım ve üretim yazılımlarının yanı sıra operatörlük eğitimi de verilecek. Bu bölümü tercih eden öğrenciler teorik eğitimleri meslek yüksekokulu bünyesinde alarak uygulamalı eğitimlerini dönem içinde haftanın belli günlerinde doğrudan imalatın içinde, sanayide imalat yapan firmalarda, organize sanayi bölgesinde alarak daha mezun olmadan yeterli tecrübe kazanacak.

- Emlak Yönetimi: Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu'nda emlak ve emlak yönetimi bu yıldan itibaren ilk kez EA puanıyla 4 yıllık lisans düzeyinde 40 öğrenci kabul edecek. Emlak ve emlak yönetimi bölümü, Avrupa Birliği uyum sürecinin bir yansıması olarak Türkiye'de doğan mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması gereken iş alanlarında çalışabilecek mezunların, teorik bilgilerinin yanı sıra uygulama kabiliyetlerini geliştirerek yasal stajlarının bir bölümünü öğretim süresinde sağlayarak öğretimleri sonrasında hemen meslek hayatlarına başlayabilmeleri amaçlanıyor. Tapu Kadastro Yüksekokulu, "tapu kadastro" bölümünden sonra Türkiye'de dört yıllık öğrenci alan ilk "emlak ve emlak yönetimi" olacak.

Seçiminizin geleceğiniz olduğunu unutmayın
GÜNDEM
Seçiminizin geleceğiniz olduğunu unutmayın

YÖK Başkanı Özvar duyurdu: NFT ve Blockchain ile ilgili yeni bölümler geliyor
FOTOĞRAF 10
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Bir takım ziyaretler için Eskişehir’de bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi.
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Sohbet tadında geçen programda öğrencilerin kendilerine yönelttiği soruları cevaplayan Özvar, yeni bölümlerin ve projelerin müjdesini de verdi.<br>
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“UZAKTAN EĞİTİM, DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SADECE BİR PARÇASI”<br><br>Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Alperen’in dijital dönüşümle ilgili sorusunu cevaplayan YÖK Başkanı Özvar, ciddi bir tecrübeyle birlikte olumsuzluk yaşanmadan salgın döneminin geçirildiğini belirtti.
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Normalde de üniversitelerde var olan uzaktan eğitimin yaygınlaştırılarak kullanım oranının arttığını belirten Özvar, “Üniversitelerimiz son 20-25 yılda fevkalade önemli adımlar attı. Dijitalleşmeyle birlikte bütün süreçleri, dijital olarak takip edebilecek programları ve yazılımları kullanmaya başladılar. Uzaktan ve açık öğretim unsuruyla eğitim öğretim, dijital dönüşümün sadece bir parçası. Çok büyük bir parçası değil. Salgın esnasında biz müfredatın bir kısmını online yapılmasını sağladık. Daha önce de online vardı, oranı yükseltmiş olduk. İyi de oldu. Eğitim öğretim aksamamış oldu. Bütün üniversitelerde uzaktan eğitim öğretim işini geliştirmeyi hedefledik. Hepimiz ciddi bir tecrübe yaşadık” dedi.
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“BU KONU VE TEMALARI KAPSAYAN BÖLÜM VEYA PROGRAMLAR TASARLIYORUZ”<br><br>Dünya gündeminde güncelliğini koruyan ve günden güne büyüyen Metaverse sistemi ile birlikte hayatımıza giren NFT ve Blockchain’in üniversitelere gelip gelmeyeceği hakkındaki soruda ise Özvar’dan adeta müjde geldi.
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Üniversitelerde bu konuları kapsayan bölüm ve programların tasarlandığını belirten Prof. Dr. Erol Özvar, şu ifadeleri kullandı:
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“Hakikaten son yıllardan en çok talep edilen, dünyada da en çok rağbeti bu alanlar görüyor.
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Açıkça söyleyebilirim en çok hoca ihtiyacı duyduğumuz bölümler buralar. Aranızda bu alanlara ilgisi olan arkadaşlarımız varsa, hiç durmasınlar ve devam etsinler.
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Doğrudan bu konu ve temaları kapsayan bölüm veya programlar tasarlıyoruz şu anda.”
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YÖK Başkanı Özvar duyurdu: NFT ve Blockchain ile ilgili yeni bölümler geliyor
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, NFT ve Blockchain ile ilgili, "Bu konu ve temaları kapsayan bölüm veya programlar tasarlıyoruz." açıklamasında bulundu. Özvar, yeni istihdamların sinyalini de vererek, "Açıkça söyleyebilirim en çok hoca ihtiyacı duyduğumuz bölümler buralar. Aranızda bu alanlara ilgisi olan arkadaşlarımız varsa, hiç durmasınlar ve devam etsinler." dedi.


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