Mavi Vatan'a okumuş çocuklar: Doğal gaz kâşifi gençler aranıyor

Türkiye, tarihindeki en büyük doğal gaz keşifleri yeni meslek kollarını da beraberinde getirdi. YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bu yıl ilk defa 'açık deniz servisleri' bölümü yer aldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bir alt şirketi olan TP-OTC, YÖK iş birliği ile ilk kez 2022-2023 eğitim öğretim yılında açık deniz servisleri ön lisans programlarına TYT puanı ile öğrenci alınacak. "Açık deniz sondaj teknolojileri" ve "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi" olmak üzere 2 farklı bölümde başlanacak eğitimlere, 30'ar öğrenci yerleştirilecek.

SONDAJ SAHASINDA STAJ

İngilizce hazırlığın zorunlu olacağı ön lisans programında, eğitim dili yüzde 30 İngilizce olacak ve toplam eğitim süresi 3 yılda tamamlanacak. "Açık deniz sondaj teknolojisi" programının ders içeriğini, kuyularda gerçekleşen operasyonlara yönelik sondaj akışkanları, kuyu başı sistemleri, yönlü sondaj, kuyu servisleri, tahlisiye operasyonları gibi dersler oluştururken, "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi" programı kapsamında ise su altı araçları, deniz tabanı bağlantı sistemleri, haberleşme sistemleri gibi dersler verilecek. Bu iki programa kayıt yaptıran tüm öğrenciler için eğitim süresince her yıl için 12 ay boyunca kesintisiz burs verilecek. Burs tutarı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için aylık 3 bin lira olarak belirlendi.

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Fatih Sondaj Gemisi

İŞE ALIMDA ÖNCELİKLİ OLACAKLAR

Öğrenciler, TP-OTC yönetimindeki sondaj platformlarında, kıyı lojistik merkezlerinde, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesinde staj yapacak. Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, TP-OTC işe alınma koşullarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilecek.

Teknisyen ihtiyacı karşılanacak

2020'de Sakarya Gaz Sahasında 405 milyar metreküp değerinde doğal gaz keşfi gerçekleştirdi. 2021'de Amasra-1 kuyusunda bulunan 135 milyar metreküp değerindeki ilave keşif ile bölgenin toplam rezerv büyüklüğü 540 milyar metreküpe ulaştı. Gazın karaya getirilmesi amacıyla Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi başlatıldı. Bu kapsamda açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacı bu bölümlerle karşılanacak.

Bu yıl ilk kez açılan bölümler:

- Siber Güvenlik: İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde Türkiye'de ilk kez daha önce yüksek lisans programlarında yürütülen siber güvenlik bölümü ilk kez ön lisans düzeyinde TYT puanı ile öğrenci alacak. Siber güvenlik programı, 2 yıllık teorik ve uygulamalı eğitimler vererek bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği ve bilgisayar programcılığı başta olmak üzere her alanda dijital faaliyetleri olan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımlı siber güvenlik uzmanları yetiştirmeyi amaçlıyor. Siber güvenlik programına bu sene 6'sı burslu, 34'ü yüzde 50 indirimli olmak üzere 40 öğrenci alınacak.

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- CNC Operatörlüğü: Necmettin Erbakan Üniversitesi OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ise ilk kez TYT puanı ile CNC Programlama ve Operatörlüğü bölümü açarak bu yıl 20 öğrenci kabul edecek. Program ile endüstri 4.0 ile birlikte bilgisayar kontrollü bu tezgahları programlayacak ve opere edecek yetkin operatörlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bölümde, bilgisayar destekli tasarım ve üretim yazılımlarının yanı sıra operatörlük eğitimi de verilecek. Bu bölümü tercih eden öğrenciler teorik eğitimleri meslek yüksekokulu bünyesinde alarak uygulamalı eğitimlerini dönem içinde haftanın belli günlerinde doğrudan imalatın içinde, sanayide imalat yapan firmalarda, organize sanayi bölgesinde alarak daha mezun olmadan yeterli tecrübe kazanacak.

- Emlak Yönetimi: Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu'nda emlak ve emlak yönetimi bu yıldan itibaren ilk kez EA puanıyla 4 yıllık lisans düzeyinde 40 öğrenci kabul edecek. Emlak ve emlak yönetimi bölümü, Avrupa Birliği uyum sürecinin bir yansıması olarak Türkiye'de doğan mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması gereken iş alanlarında çalışabilecek mezunların, teorik bilgilerinin yanı sıra uygulama kabiliyetlerini geliştirerek yasal stajlarının bir bölümünü öğretim süresinde sağlayarak öğretimleri sonrasında hemen meslek hayatlarına başlayabilmeleri amaçlanıyor. Tapu Kadastro Yüksekokulu, "tapu kadastro" bölümünden sonra Türkiye'de dört yıllık öğrenci alan ilk "emlak ve emlak yönetimi" olacak.

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