'Mavzer' izleyiciyle buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen filmin oyuncu kadrosunda Serhat Kılıç, Ozan Çelik, Ahmet Aydın, Seda Türkmen, Burçak Dilekli,İbrahim Kalkan, Erengül Öztürk, Kemal Zeyda yer alıyor.

Senarist ve yapımcı Fatih Özcan, ilk kez yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve Orta Anadolu'da geçen bir hikayeyi anlattığı "Mavzer"in hikayesini, çekim aşamasını, festival yolculuğunu ve vizyon beklentisini anlattı.

Yönetmen olmayı, kendi senaryosunu çekmeyi her zaman düşündüğünü söyleyen Özcan, "Mavzer"in kendi doğduğu ve büyüdüğü coğrafyaya ait izler taşıdığına işaret ederek, "Amcalarımdan, babamdan, annemden dinlediğim hikayeleri bir araya getiren bir hikaye formatı üzerine çalıştım ve Mavzer böyle ortaya çıktı' ifadelerini kullandı.

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'Ben film izlemeyi kitap seçmeye benzetiyorum' diyerek sözlerine devam eden Özcan; 'Mesela her gün 50 bin tane kitap yayınlanır ama nitelikli kitapların çoğunluğu birçok kişi tarafından bilinmez. Seyircinin film seçmesini de bu yönden değerlendiriyorum." diye konuştu.







“SEYİRCİ BU HİKAYEDEN KENDİNE PAY ÇIKARABİLECEK”

Mavzer'i "İzleyicinin kendine pay çıkarabileceği bir film" olarak tanımlayan Fatih Özcan, çekim süreci ve çekim yerlerine ilişkin; "Doğadan çok uzaklaştık. Artık büyük dağları görmek, hayvanları tahayyül etmek şehirde yaşayan insan için ibret ve öğüt olma vasfını yitirdi. Mavzer belki de küçücük bir köyde küçücük bir ailenin içerisinde bile bugün görmediğimiz o ormanlar, dağlar, dereler ve tepelerin de bir kimliği olduğunu, hayvanların da bir yaşam alanı olduğunu anlatan bir film. Çünkü bizim temel problemimiz had bilmememiz. Kimiz, neyiz, nerede yaşıyoruz? Coğrafi sınırlar haricinde kimlik sınırlarımız neler? Bence film bitince seyircinin aklında kalacakları şeyler çok da çabuk unutacakları şeyler olmayacak.' ifadelerini kullandı.

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Filmi 2019'da Niğde'de Demirkazık Dağları'nın eteğindeki bir köyde çektiklerini aktaran genç yönetmen, "Aslında ilk film için 'yaşlı adam, çocuk, hayvan, kış' gibi olumsuz görülen birçok unsur vardı. 5 hafta gibi bir süre içinde çektik ve bunun 15 gününde aktif olarak kurtlarla çalıştık. Macaristan'dan gelen ekip kurtları yetiştirmiş ve tecrübeli bir ekipti. Çok teferruatlı bir çalışmaydı. Sonuç olarak hiçbir hayvana zarar vermeden işi bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Özcan, oyuncuların tamamının zorlu kış şartlarına rağmen kusursuz bir performans sergilediğini belirtip, Mavzer'in 25 Şubat'ta, büyükşehirlerde vizyona gireceğini açıkladı.

Fatih Özcan

Fatih Özcan’ın Biofilmografisi:

30 Mart 1984’de Karaman’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Karaman’da lise ve üniversite eğitimini İstanbul’da tamamladı. Lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, üniversite eğitimini İstanbul üniversitesi Felsefe ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı.

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2002 yılından beri uzun metraj film yapım ve yönetmenlik, belgesel proje yapım tasarım, metin ve senaryo yazarı olarak çalışmakta ve ilk uzun metraj filmi MAVZER’in yapım sürecine dair çalışmalarını sürdürmektedir.

Filmografi:

Tahrandan Kaçış (Senarist, Sinema Filmi, 2017)

Ay Dede (Sinema Filmi, 2016)

Seddülbahir 32 Saat (Senarist, TRT 1, 2015)

Son Çıkış (Senarist, TRT 1, 2015)

Diğer Yarım (Senarist, ATV, 2014)

İhtiyar Kurtlar (Senarist, Sinema Filmi)

Festivaller ve Ödüller:

Sarajevo Film Festivali, 2020: Dünya Prömiyeri



