Mayıs ayı sanatla renklenecek

Baharın gelişi ve pandeminin etkisini yitirmesi, sanat etkinliklerine hareket kazandırdı. Pandemide üretilen eserler yapılacak olan sanat fuarlarıyla sergilenmek için fırsat kolluyor. Bu ay dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenecek sanat fuarlarını sizler için derledik.

Sanat etkinliklerinden ilki ülkemizden. Contemporary İstanbul, Türkiye’deki çağdaş sanata odaklanan yeni sanat fuarI CI Bloom ile ülkemizin önde gelen 23 çağdaş sanat galerisini buluşturacak. Tersane İstanbul’da gerçekleşecek etkinlik 10-11 Mayıs’taki ön izlemenin ardından 12-15 Mayıs’ta genel ziyarete açılacak. CI Bloom, Türk çağdaş sanatını sanatseverlerle buluşturacak.

New York, 18-22 Mayıs’ta genç sanatçıları usta isimlerle buluşturacak bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Manhattan’da gerçekleşecek etkinlikte 65 galeri yer alacak. Frieze New York’ta önemli sanatçıların solo ve grup sunumları da yer alacak. Genç sanatçılar da bu etkinlikle dört gün boyunca usta isimlerle yan yana olacak.

Litvanya’da cosplayler yarışacak

27-29 Mayıs’ta Çin’in Hong Kong şehrinde gerçekleşecek “Art Basel Hong Kong” fuarıyla dünyaca ünlü yetenekler ve Asyalı sanatçılar performans sergileyecek. Bu yıl 137 galeriye ev sahipliği yapacak fuar, “Galleries”, “Insights”, “Discoveries”, “Kabinett”, “Encounters”, “Film”, “Magazines” başlıklarından oluşacak. Asya sanatını yakından tanıma imkânı sunacak olan fuar, dijital ortamda da deneyimlenebilecek.

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