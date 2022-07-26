Hayat Maymun çiçeği olanların 98i erkek
AKTÜEL

Maymun çiçeği olanların %98’i erkek

Prof. Dr. Tevfik Özlü, DSÖ’nün maymun çiçeği virüsü için küresel acil durum uyarısını “pandemi ilanı değil tedbir çağrısı” olarak değerlendirdi. Özlü, “Şu anda hastalığın görüldüğü kişilerin yüzde 98’i erişkin erkek. Yani oldukça seçici bir bulaşma şekli var” dedi.

Abone Ol Google News
Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Maymun çiçeği olanların %98’i erkek
Arşiv

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Dünya Sağlık Örgütü’nün maymun çiçeği virüsü için küresel acil durum uyarısını ‘pandemi ilanı değil tedbir çağrısı’ olarak değerlendirdi. Özlü, DSÖ’nün çağrısı için “Küresel acil durum, virüsün yayılacağı endişesiyle ilan edildi” dedi. Hastalığın 74’ten fazla ülkede 16 bin civarında vaka ve 5 ölüme sebep olduğunu hatırlatan Prof. Özlü, bu verilerin “Afrika’da gördüğümüz ve tek tük rastladığımız endemik bir hastalık boyutundan çok daha farklı bir noktaya taşındığı” anlamına geldiğini söyledi.

Özlü, “Mayıstan itibaren vakalarda yaşanan artış var olan virüsün değişimine işaret ediyor. Bulaşması kolay olmadığı için virüsten böyle bir salgın beklemiyorduk. Temasla, yakın ve uzun süreli ilişki ile bulaşıyor. Dolayısıyla bunun bir pandemiye dönüşmesi oldukça zor ama bunu bugünkü bilgilerimiz ışığında söylüyoruz” diye konuştu. Özlü, “DNA virüslerinde mutasyon geçirme olasılığı ve mutasyonun kalıcı olma olasılığı düşük ama yine de mutasyon ve evrimleşme süreci bu virüste de devam ediyor. Kovid-19’da olduğu gibi sık sık değişen, bin bir suratlı bir virüs oluşma olasılığı yok. Şu anda hastalığın görüldüğü kişilerin yüzde 98’i erişkin erkek. ” dedi.

Maymun çiçeği virüsü nedir: Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler?
ÖZGÜN
Maymun çiçeği virüsü nedir: Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler?

DSÖ'den maymun çiçeği için küresel acil durum ilanı
HAYAT
DSÖ'den maymun çiçeği için küresel acil durum ilanı
İETT otobüsü bariyerlere saplandı

İETT otobüsü bariyerlere saplandı

​İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü.
Arsalar kapış kapış gidiyor

Arsalar kapış kapış gidiyor

​Yatırımcının yeni rotası belli oldu.
Ne gerekiyorsa yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis herhalde bilmiyor öğrenecek.

​Tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek istiyorlar.

Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyasını Bursa'da bir araya geldi.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Partimizin önceden açıkladığı çalışmaları CHP sahiplenmeye başladı

​Bir şehrin kaderini değiştirecek.

Vaka sayısı 15 günde 3 katına çıktı.

Hastaneden açıklama geldi: Yürek yakan kilo detayı.

Rodos Adası yönünden Marmaris'e ittiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.