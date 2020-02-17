Hayat Medeniyet edepten gelir
KÜLTÜR SANAT

Medeniyet edepten gelir

Usta hattat ve ebru sanatçısı Fuat Başar, Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın düzenlediği etkinlikte “Sanatta Edep” konulu bir konuşma yaptı. Medeniyetin edebe dayandığını kaydeden Başar, “Medeniyet gerçekte edep medeniyetidir. Medeniyet çatısı altında ilimde, dinde, sanatta istisnasız her şeye karşı bir edep vardır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fuat Başar
Fuat Başar

Hattat ve ebru sanatçısı Fuat Başar, Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın ev sahipliğinde Doğancılar’daki Üsküdar Mevlevihanesi’nde düzenlenen etkinlikte sevenleriyle buluştu. “Sanatta Edep” başlıklı bir konuşma yapan Başar, “Medeniyet gerçekte edep medeniyetidir. Medeniyet çatısı altında ilimde, dinde, sanatta istisnasız her şeye karşı bir edep vardır” dedi.

EDEP YOKSA İLİM DE YOK

Bütün medeniyetlerin aslının, iskeletinin ve çatısının edep olduğunu vurgulayan Başar, “Edebe dayalı olmayan bir medeniyet batıl bir medeniyettir. Günümüzün medeniyiz diyen ülkelerine biraz da çatmış olma babından bunu söylüyorum. Cenab-ı Hakk’ın kulundan istediği ve din diye yolladığı şeyin aslı da edeptir. Kul, kendini Yaradan’a karşı nasıl bir edep içinde olmalı? İnsanlar arasında değilken bile Cenab-ı Hakk’ın onu gördüğünü bilerek edebini taşımalı. Peygamberi’ni inkar eden, hadisi beğenmeyen, ayetleri kafasına göre yorumlayan ama ben alimim diyen kişilerin ilmine kim itibar eder? Kimse itibar etmez. İlim kaybolur gider, edep yoksa ilim de yoktur” şeklinde konuştu.

SANATÇILAR DİKKAT ETMELİ

Sanatta edebin yerine değinen sanatçı, edepsiz kişiden sanatçı da olamayacağını, en güzel işleri yapsa da halkını, meslektaşını beğenmeyen, kendisinden başka herkesi yok gören kişilerin gerçek sanatçı olamayacağını anlattı.

“Sanatını ileriye götürmek her sanatçının boynunun borcudur” diyen Başar, bir sanatla uğraşan sanat erbabının sanatına karşı edep içinde olması, kendi sanatına edep ve saygı duyması gerektiğini kaydetti ve ekledi: “Sanatta edep, sanatın gerektirdiği kaide ve kurallara uymak, canını dişine takarak son derece sadakatle sanatını önce hazmetmek sonra icra etmektir. Peygamberimiz’in ‘İki günü birbirine eşit olan ziyandadır’ emri üzere sanatı hazmedip, öğrenip, icra ettikten, ustalaşmaya başladıktan sonra sanatın kaideleri dahilinde uydurmaya kaçmaksızın sanatını ileriye götürmek her sanatçının boynunun borcudur, sanatın edebi budur.”

Ustaya teslimiyet esastır

Alparslan Babaoğlu'nun verdiği dersten bir kare.
  • Ebru sanatçısı Alparslan Babaoğlu ise sosyal medyadaki sanat konulu tartışmalara değindi. “Sanat ahlakı deyince normal ahlak anlamışlar. Bu normal ahlaktan farklı bir şey” diyen Babaoğlu “Bizim sanat camiamızda maalesef edeple alakalı çok büyük yozlaşma var. Benim anlayışıma göre bizim sanat terbiyemizde ustaya tam teslimiyet esastır” şeklinde konuştu.

İrticai sanat artık ödüllü
HAYAT
İrticai sanat artık ödüllü


Üretimde rekorlar geliyor

Üretimde rekorlar geliyor

Tüm iş dünyamıza sesleniyorum, zaman yatırım zamanıdır.
CIA Türkiye’yi Philips ile dinlemiş

CIA Türkiye’yi Philips ile dinlemiş

​Eski Philips çalışanı yaşanan skandalları itiraf etti.
Rejime çifte darbe

Rejime çifte darbe

​Son 15 günde yüzlerce rejim askeri öldürüldü.
İstihbarat aracıyla kopya çektiler

İstihbarat aracıyla kopya çektiler

​Karısının sınavı için istihbarat aracına kopya düzeneği kurmuş.
Belediyelerde<br>CHP soygunu

Belediyelerde
CHP soygunu

​Sayıştay raporu usulsüzlükleri tek tek ortaya çıkardı.
450 PKK'lı gözaltında

450 PKK'lı gözaltında

​Özel harekat, hain teröristlere darbe üstüne darbe indiriyor.

100 araçlık<br>yeni konvoy

100 araçlık
yeni konvoy

​Bölgeye gönderilen savaş aracı sayısı 2500'e ulaştı.

Trump'tan Erdoğan'a teşekkür

Trump'tan Erdoğan'a teşekkür

Trump İdlib'deki insani felaketi önlediği için Türkiye'ye teşekkür etti.
Eleştiri okları<br>Şi'nin üzerinde

Eleştiri okları
Şi'nin üzerinde

​Pekin'in virüsten en başından beri haberdar olduğu ortaya çıktı.
Geç gelen kışın şampiyonu kestane

Geç gelen kışın şampiyonu kestane

Halde kilosu 15, seyyar satıcıda 50 gramı 10 lira.
TOGG bayiliğini isteyen isteyene

TOGG bayiliğini isteyen isteyene

Almanya dışında Körfez ve Orta Asya bölgelerindeki ülkelerden de talep var.
'Cezeri'de boynuz kulağı geçti

'Cezeri'de boynuz kulağı geçti

Bakan Varank'a sundular, Selçuk Bayraktar gururla duyurdu.
İran sınırında deprem

İran sınırında deprem

​Meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi.
Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı

Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı

Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.
Emrinize amadeyiz

Emrinize amadeyiz

​İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzedelerle buluştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.