Medeniyet edepten gelir

Hattat ve ebru sanatçısı Fuat Başar, Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın ev sahipliğinde Doğancılar’daki Üsküdar Mevlevihanesi’nde düzenlenen etkinlikte sevenleriyle buluştu. “Sanatta Edep” başlıklı bir konuşma yapan Başar, “Medeniyet gerçekte edep medeniyetidir. Medeniyet çatısı altında ilimde, dinde, sanatta istisnasız her şeye karşı bir edep vardır” dedi.

EDEP YOKSA İLİM DE YOK

Bütün medeniyetlerin aslının, iskeletinin ve çatısının edep olduğunu vurgulayan Başar, “Edebe dayalı olmayan bir medeniyet batıl bir medeniyettir. Günümüzün medeniyiz diyen ülkelerine biraz da çatmış olma babından bunu söylüyorum. Cenab-ı Hakk’ın kulundan istediği ve din diye yolladığı şeyin aslı da edeptir. Kul, kendini Yaradan’a karşı nasıl bir edep içinde olmalı? İnsanlar arasında değilken bile Cenab-ı Hakk’ın onu gördüğünü bilerek edebini taşımalı. Peygamberi’ni inkar eden, hadisi beğenmeyen, ayetleri kafasına göre yorumlayan ama ben alimim diyen kişilerin ilmine kim itibar eder? Kimse itibar etmez. İlim kaybolur gider, edep yoksa ilim de yoktur” şeklinde konuştu.

SANATÇILAR DİKKAT ETMELİ

Sanatta edebin yerine değinen sanatçı, edepsiz kişiden sanatçı da olamayacağını, en güzel işleri yapsa da halkını, meslektaşını beğenmeyen, kendisinden başka herkesi yok gören kişilerin gerçek sanatçı olamayacağını anlattı.

“Sanatını ileriye götürmek her sanatçının boynunun borcudur” diyen Başar, bir sanatla uğraşan sanat erbabının sanatına karşı edep içinde olması, kendi sanatına edep ve saygı duyması gerektiğini kaydetti ve ekledi: “Sanatta edep, sanatın gerektirdiği kaide ve kurallara uymak, canını dişine takarak son derece sadakatle sanatını önce hazmetmek sonra icra etmektir. Peygamberimiz’in ‘İki günü birbirine eşit olan ziyandadır’ emri üzere sanatı hazmedip, öğrenip, icra ettikten, ustalaşmaya başladıktan sonra sanatın kaideleri dahilinde uydurmaya kaçmaksızın sanatını ileriye götürmek her sanatçının boynunun borcudur, sanatın edebi budur.”

REKLAM

Ustaya teslimiyet esastır

Alparslan Babaoğlu'nun verdiği dersten bir kare.

Ebru sanatçısı Alparslan Babaoğlu ise sosyal medyadaki sanat konulu tartışmalara değindi. “Sanat ahlakı deyince normal ahlak anlamışlar. Bu normal ahlaktan farklı bir şey” diyen Babaoğlu “Bizim sanat camiamızda maalesef edeple alakalı çok büyük yozlaşma var. Benim anlayışıma göre bizim sanat terbiyemizde ustaya tam teslimiyet esastır” şeklinde konuştu.