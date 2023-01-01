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Hayat

Medinail el ve ayak bakım spreyi tüketicilerden düşük not aldı: Hiçbir işe yaramıyor

Mantar tedavisinde bir gün içinde kalıcı çözüm vaat eden Medinail el ve ayak bakım spreyi, kullanıcılardan düşük not aldı. Tüketiciler, ilk kullanımda bakterileri öldürdüğü ve mantarı 12 saatte yok ettiği ifade edilen spreyin hiçbir işe yaramadığını belirterek üründen memnun kalmadıklarını dile getirdi.

10:21 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mantar ve nasır tedavisinde kısa sürede çözüm vaat eden Medinail el ve ayak bakım spreyi, tüketicilerin onayından geçmedi.

Mantar ve nasır tedavisinde kısa sürede çözüm vaat eden Medinail el ve ayak bakım spreyi, tüketicilerin onayından geçmedi.

Mantar ve nasır tedavisinde kalıcı çözüm vaat eden Medinail el ve ayak bakım spreyi, tüketicilerden düşük not aldı. Ürünü kullanan tüketiciler, tanıtımlarda mantarı 12 saatte yok ettiği, enfeksiyonları kurutarak tedavi ettiği, ilk kullanımda bakterileri öldürdüğü ifade edilen spreyden memnun kalmadıklarını dile getirdi.

Alışveriş yaptıkları online site üzerinden şikayetlerini dile getiren tüketiciler, ilk kullanımdan itibaren etki göstereceği söylenen üründen şikayetçi oldu.

"TANITIMDA SÖYLENEN HİÇBİR ŞEY DOĞRU DEĞİL"

Medinail el ve ayak bakım spreyini kullanan tüketicilerin yorumları şu şekilde oldu:

"Ürünün tanıtımdaki söylenen hiçbir şey doğru değil üstelik iki tane aldım ne kaşıntıyı giderdi ne de tırnağımı düzeltti. İki aya yakındır kullanıyorum hiçbir faydasını göremedim."

"BOŞUNA ALDIM"

"Anlatıldığı ve reklam yapıldığı gibi çıkmadı 12 saatte çözüm diyorlar ben aldığım ürünü sonuna kadar kullandım bir çözüm olmadı hiç etkisini göstermedi keşke o kadar reklamda anlattıkları kadar olsa memnum kalmadım boşuna aldım kısacası."


#Medinail
#mantar tedavisi
#nasır tedavisi
#Medinail el ve ayak bakım spreyi
1 saat önce
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Medinail el ve ayak bakım spreyi tüketicilerden düşük not aldı: Hiçbir işe yaramıyor
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