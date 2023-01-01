Medinail el ve ayak bakım spreyi tüketicilerden düşük not aldı: Hiçbir işe yaramıyor

"Anlatıldığı ve reklam yapıldığı gibi çıkmadı 12 saatte çözüm diyorlar ben aldığım ürünü sonuna kadar kullandım bir çözüm olmadı hiç etkisini göstermedi keşke o kadar reklamda anlattıkları kadar olsa memnum kalmadım boşuna aldım kısacası."