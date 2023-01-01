Medinail el ve ayak bakım spreyi tüketicilerden düşük not aldı: Hiçbir işe yaramıyor

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Mantar ve nasır tedavisinde kısa sürede çözüm vaat eden Medinail el ve ayak bakım spreyi, tüketicilerin onayından geçmedi.
Mantar ve nasır tedavisinde kalıcı çözüm vaat eden Medinail el ve ayak bakım spreyi, tüketicilerden düşük not aldı. Ürünü kullanan tüketiciler, tanıtımlarda mantarı 12 saatte yok ettiği, enfeksiyonları kurutarak tedavi ettiği, ilk kullanımda bakterileri öldürdüğü ifade edilen spreyden memnun kalmadıklarını dile getirdi.
Alışveriş yaptıkları online site üzerinden şikayetlerini dile getiren tüketiciler, ilk kullanımdan itibaren etki göstereceği söylenen üründen şikayetçi oldu.
Medinail el ve ayak bakım spreyini kullanan tüketicilerin yorumları şu şekilde oldu: