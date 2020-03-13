Hayat MedreselerdenMehmetçiğe manevi destek
AKTÜEL

Medreselerden Mehmetçiğe manevi destek

İDDEF’in dünyanın dört bir yanındaki medreselerinde eğitim alan talebeler ve görevli hocalar İdlib’de Mehmetçiklerin başarısı için hatimler indirip dualar etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İDDEF öğrencileri
İDDEF öğrencileri

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu’nun (İDDEF) dünyanın dört bir tarafında bulunan medreselerinde, Suriye’nin İdlib şehrinde şehit düşen Türk askerleri için hatim ve dualar okundu. Gine’nin başkenti Konakri’deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi içerisinde bulunan 2. Abdülhamid Camii’nden “Allah’ım Türkiye’yi ve Ümmet-i Muhammed’i (S.A.V.) muzaffer eyle” nidaları yükseldi. Mahmud Ustaosmanoğlu (k.s.) Külliyesi’nin talebeleri aynı zamanda İdlib şehitleri için hatim indirdi ve duasını yaptı.

Somali, Etiyopya, Fildişi Sahili, Kenya ve Benin gibi ülkelerdeki medreselerde de kağıtlara “Dualarımız Türkiye’yle” diye yazan talebeler şehit Mehmetçikler için Kur’an-ı Kerim’i hatmetti. Talebeler, Türkiye’nin İdlib’te yaşanan insanlık dramını sona erdirerek, güvenlik ve huzur sağlamak için başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferi için dua etti.

İDDEF öğrencileri

‘DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ’

  • İDDEF’ten yapılan açıklamada; “Mehmetçiğimize yapılan menfur saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nda devletimizin yanında olduk. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı’nda olduğu gibi terör unsurlarının temizlenmesi, huzur ve güvenliğin sağlanması, Suriyeli mazlum kardeşlerimizin bombardımandan kurtarılması için Türk Silahlı Kuvvetleri’nce başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın muvaffakiyetle sonuçlanması için dünyanın dört bir yanındaki medreselerimizde Fetih Suresi okuyarak, dua ediyoruz. Rabbimizden Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyoruz. Allah Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun. Allah askerimizi korusun” denildi.

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