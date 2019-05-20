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Hayat Medusa Mozaiği ziyarete açıldı
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KÜLTÜR SANAT

Medusa Mozaiği ziyarete açıldı

Kibyra Antik Kenti’ndeki, 3 bin 600 kişilik odeonun orkestra bölümünü süsleyen, Geç Roma dönemine ait dişi canavar figürü Medusa Mozaiği ziyarete açıldı.

Haber Merkezi IHA
Kibyra Antik Kenti
Kibyra Antik Kenti

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kibyra Antik Kentindeki kış ayları boyunca kapalı olan Medusa Mozaiği, ziyarete açıldı.

3 bin 600 kişilik odeonun orkestra bölümünü süsleyen, Geç Roma dönemine ait dişi canavar figürü Medusa Mozaiği Ekim ayı sonuna kadar ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Burdur kent merkezine 108 kilometre uzaklıkta

Hava şartlarından zarar görmemesi için yılın on ayı üzeri uzman restoratörler tarafından 5 farklı katmanla kapatılan, Burdur kent merkezine 108 kilometre uzaklıkta bulunan Medusa Mozaiği'nin dünyada benzeri bulunmuyor.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, “Kibrya Kazı Başkanı Şükrü Özüdoğru hocamıza ve ekibine çalışmalarında başarılar diyorum” diyerek Medusa Mozaği'nin ziyarete açıldığını duyurdu.

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