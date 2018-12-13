​Meghan Markle'a benzemek isteyen kadın bu hale geldi

Almanya'da tanınan bir Youtube fenomeni Sussex Düşesi Meghan Markle'a benzemek için ilginç bir yöntem denedi. 592 binin üzerinde takipçisi olan vlogger kına kullanarak burnunu, elmacık kemiklerini, alnını hatta göz kapaklarını bile boyadı.

Naomi videoda, 'cildim biraz yanıyor bu normal mi?' diye sorsa da artık çok geçti. Bu sırada kına, kırmızı lekeler haline gelmeye başladı. Kınayı ıslak mendille temizlemeye çalışsa da başarılı olamadı. Video sırasında ağlayan ve işe bu halde gitmek istemediğini söyleyen kadın en sonunda "çil operasyonunu" bitirdi.

Çil için kınayla kendine kırmızı noktalar yapan kadın, gülerek başladığı videoyu ağlayarak bitirdi.

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