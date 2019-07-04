Hayat Mehmed Akif hakkında en kapsamlı çalışma Yeni bilgi ve belgelerle Âkif Salnamesi
AKTÜEL

Mehmed Akif hakkında en kapsamlı çalışma: Yeni bilgi ve belgelerle Âkif Salnâmesi

İstiklal Şairi merhum Mehmed Âkif Ersoy hakkında bu zamana kadar yapılan kapsamlı bir araştırma olan ‘Âkif Salnâmesi’ isimli eser Vadi Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve San’at Vakfı tarafından hazırlanan eserde Âkif Koleksiyoneri Mehmet Ruyan Soydan’ın arşivinden çıkan ve daha önce hiçbir yerde görülmemiş evrak, fotoğraf ve mektuplar yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmed Akif Ersoy'un sol üst köşedeki fotoğrafı Âkif Salnâmesi​ isimli kitabın kapak fotoğrafı olarak gün yüzüne çıktı.
Mehmed Akif Ersoy'un sol üst köşedeki fotoğrafı Âkif Salnâmesi​ isimli kitabın kapak fotoğrafı olarak gün yüzüne çıktı.

Mehmed Âkif Ersoy, 20. yüzyıl Türk tefekkür hayatının ve edebiyat dünyasının şüphesiz en önemli simalarından biri. O aynı zamanda mütevazı ömrünü, başta devletine ve milletine daha sonra bütün İslam âlemine hizmet etmeye vakfetmiş eşine ender rastlanır şahsiyetlerden. Onun eğitimden ahlâka, sanattan edebiyata, tefsirden hadise kadar geniş bir yelpazedeki görüşleri sadece yaşadığı dönemin sorunlarına çözüm önerisi getirmekle kalmayıp günümüz modern insanın yaşadığı özüne ve manevi değerlerine yabancılaşmaya da reçete değerinde.

Kapsamlı bir araştırma

Mehmed Âkif’in hatırasını yaşatmak ve örnek şahsiyetiyle yurt içinde ve yurt dışında layıkıyla tanıtılmasını sağlamak amacıyla faaliyetler yürüten Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve San’at Vakfı, İstiklal Şairi için kapsamlı bir araştırmaya imza attı. ‘Âkif Salnâmesi’ isimli eserin fikir babası ise onunla ilgili olarak herkesin yakından tanıdığı Âkif Koleksiyoneri Mehmet Ruyan Soydan Beyefendi. Vadi Yayınları etiketiyle neşredilen kitabın editörlüğünü ise araştırmacı-yazar İbrahim Öztürkçü yaptı.

Serinin ilk kitabı

Âkif Salnamesi’ni diğer Âkif çalışmalarından ayıran en önemli özellik kitaptaki bütün yazıların özgün bilgi, belgelere dayanması. Ayrıca Mehmet Ruyan Soydan koleksiyonundan çıkan ve ilk defa neşredilen hazine-i evrak, fotoğraf ve mektupların eserde yer alıyor olması araştırmacıları fazlasıyla heyecanlandıracak gibi duruyor. Serinin bu ilk kitabında birbirinden değerli ve alanında uzman araştırmacılara ait sekiz yazı yer almakta.

  • Gün yüzüne çıkmamış evraklar
  • Mehmed Âkif’in dostlarından Abbas Halim Paşa’ya ait mektuplar, Âkif’in Dârüşşafaka’ya katkıları ve yaptığı hayırlar, 1925-1936 yılları arasında matbuatta Âkif haberleri, şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış Âkif’in bir hasbihali ve kendisine ithaf edilen şiirler gibi ilk bakışta okuyucuda merak uyandıran konular kitapta okuyucuyla buluşmakta.

Dikkat çeken fotoğraf

Eserin sonundaki “Hazîne-i Evrâk” bölümünde ise merhum Mehmed Âkif’e ait çeşitli evrâk-ı metrûke yer alıyor. Kitabın kapağında yer alan ve Âkif’in bir dost meclisinde mütebessim bir çehreyle dostlarını izlerken çekilen fotoğrafı, tüm araştırmacıların merakını fazlasıyla çekecek.

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Mehmed Akif ve yakın çevresine dair etütler-araştırmalar Âkif Salnâmesi isimli kitapta gün yüzüne çıktı.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatına dair bilinmeyenler
HAYAT
Mehmet Akif Ersoy’un hayatına dair bilinmeyenler

Hayatın içinde kadın
FOTOĞRAF 14
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1 olan İMECE isimli fotoğraf Bayram Ayhan'a ait.
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2. olan Hasta Bakımı isimli fotoğraf Cihan Karaca ait.
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3. olan Zorlu kış eseri isimli fotoğraf Özkan Çörek'e ait.
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Ağır iş
Title
Çukurca'da kadın
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Gece
Title
Sepetçi kadın
Title
Halı tarlası
Title
Kamış biçen kadın
Title
Kiremit işçileri
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Okumak
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Simitçi
Title
Süt sağımı
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Vatan sevgisi
Hayatın içinde kadın
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Antalya Temsilciliği'nin bu yıl ikincisini düzenlediği 'Hayatın İçinde Kadın' temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, öyküsü fotoğrafa sığmayan kadınları anlatıyor. Malatya'da halay şeker gibi çalışan kadınlar, erkek kardeşine bebek gibi bakan yaşlı kadın ve Van'ın karlı köylerinde hayvancılık yapan güçlü kadının fotoğrafı ilk üçe girdi. İşte dereceye giren ve dikkat çeken çalışan kadın kareleri:
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