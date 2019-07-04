Mehmed Akif hakkında en kapsamlı çalışma: Yeni bilgi ve belgelerle Âkif Salnâmesi

Mehmed Âkif Ersoy, 20. yüzyıl Türk tefekkür hayatının ve edebiyat dünyasının şüphesiz en önemli simalarından biri. O aynı zamanda mütevazı ömrünü, başta devletine ve milletine daha sonra bütün İslam âlemine hizmet etmeye vakfetmiş eşine ender rastlanır şahsiyetlerden. Onun eğitimden ahlâka, sanattan edebiyata, tefsirden hadise kadar geniş bir yelpazedeki görüşleri sadece yaşadığı dönemin sorunlarına çözüm önerisi getirmekle kalmayıp günümüz modern insanın yaşadığı özüne ve manevi değerlerine yabancılaşmaya da reçete değerinde.

Kapsamlı bir araştırma

Mehmed Âkif’in hatırasını yaşatmak ve örnek şahsiyetiyle yurt içinde ve yurt dışında layıkıyla tanıtılmasını sağlamak amacıyla faaliyetler yürüten Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve San’at Vakfı, İstiklal Şairi için kapsamlı bir araştırmaya imza attı. ‘Âkif Salnâmesi’ isimli eserin fikir babası ise onunla ilgili olarak herkesin yakından tanıdığı Âkif Koleksiyoneri Mehmet Ruyan Soydan Beyefendi. Vadi Yayınları etiketiyle neşredilen kitabın editörlüğünü ise araştırmacı-yazar İbrahim Öztürkçü yaptı.

Serinin ilk kitabı

Âkif Salnamesi’ni diğer Âkif çalışmalarından ayıran en önemli özellik kitaptaki bütün yazıların özgün bilgi, belgelere dayanması. Ayrıca Mehmet Ruyan Soydan koleksiyonundan çıkan ve ilk defa neşredilen hazine-i evrak, fotoğraf ve mektupların eserde yer alıyor olması araştırmacıları fazlasıyla heyecanlandıracak gibi duruyor. Serinin bu ilk kitabında birbirinden değerli ve alanında uzman araştırmacılara ait sekiz yazı yer almakta.

Gün yüzüne çıkmamış evraklar

Mehmed Âkif’in dostlarından Abbas Halim Paşa’ya ait mektuplar, Âkif’in Dârüşşafaka’ya katkıları ve yaptığı hayırlar, 1925-1936 yılları arasında matbuatta Âkif haberleri, şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış Âkif’in bir hasbihali ve kendisine ithaf edilen şiirler gibi ilk bakışta okuyucuda merak uyandıran konular kitapta okuyucuyla buluşmakta.

Dikkat çeken fotoğraf

Eserin sonundaki “Hazîne-i Evrâk” bölümünde ise merhum Mehmed Âkif’e ait çeşitli evrâk-ı metrûke yer alıyor. Kitabın kapağında yer alan ve Âkif’in bir dost meclisinde mütebessim bir çehreyle dostlarını izlerken çekilen fotoğrafı, tüm araştırmacıların merakını fazlasıyla çekecek.

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Mehmed Akif ve yakın çevresine dair etütler-araştırmalar Âkif Salnâmesi isimli kitapta gün yüzüne çıktı.

HAYAT Mehmet Akif Ersoy’un hayatına dair bilinmeyenler