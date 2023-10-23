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Hayat

Mehmed Kısakürek’e veda

Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Necip Fazıl Kısakürek’in oğlu Mehmed Kısakürek dün toprağa verildi.

04:00 . 23/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mehmed Kısakürek.

Mehmed Kısakürek.

Mehmed Kısakürek, öğle namazını müteakip Eyüp Sultan Camisi’nde kılınan namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Cenaze namazına, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kısakürek ailesi ve vatandaşlar katıldı.

ERDOĞAN SELAM GÖNDERDİ

Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ileten İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, “Muhterem Cumhurbaşkanımız selamlarını topluluğumuza iletti ve merhuma rahmet dileklerini iletti. Cenab-ı Hak kendisine sıhhat, afiyet versin. Merhuma rahmet diliyor. Cenab-ı Hak rahmetini, merhametini, merhumdan ve bizlerden ayırmasın. Aziz babaları Necip Fazıl Kısakürek üstadın koynuna gidecek Mehmet Bey, bu dünyadan ne haber getirdi diye sorulacak olursa belki söyleyebileceğimiz tek şey üstadın hayatında çok önemli yer olan Ayasofya-i Kebir Camii’nin artık bir cami ve müminlerin orada secde ettiği haberini götürürse hem onun ruhunu muazzez etmiş olur, hem de bizlerden hayırlı bir haberle gitmiş olur” dedi.




#Aktüel
#Mehmed Kısakürek
#Vefat
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